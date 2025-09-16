Champions League: Πρεμιέρα με το δεξί για Άρσεναλ και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τρίτης 16/9 η League Phase του Champions League με τις Άρσεναλ και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ να παίρνουν τις νίκες.

Συγκεκριμένα, η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στην League Phase, Άρσεναλ επικράτησε 2-0 εκτός έδρας κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και μπήκε με το δεξί στην διοργάνωση.

Τα γκολ για την αγγλική ομάδα σημείωσαν οι Μαρτινέλι στο 72ο λεπτό του αγώνα και Τροσάρντ στο 87ο λεπτό.

Απέναντι στο «φάντασμα» της PSV η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έκανε «πάρτι» με 3-1 επί ολλανδικού εδάφους με τους Ντέιβιντ, Ελ Χατζ και Μακ Άλιστερ να πετυχαίνουν τα γκολ των φιλοξενούμενων.