Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Champions League: Πρεμιέρα με το δεξί για Άρσεναλ και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

Τα αποτελέσματα της πρεμιέρας

Champions League: Πρεμιέρα με το δεξί για Άρσεναλ και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:53

Πρεμιέρα έκανε το βράδυ της Τρίτης 16/9 η League Phase του Champions League με τις Άρσεναλ και Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ να παίρνουν τις νίκες.

Συγκεκριμένα, η προσεχής αντίπαλος του Ολυμπιακού στην League Phase, Άρσεναλ επικράτησε 2-0 εκτός έδρας κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο και μπήκε με το δεξί στην διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα γκολ για την αγγλική ομάδα σημείωσαν οι Μαρτινέλι στο 72ο λεπτό του αγώνα και Τροσάρντ στο 87ο λεπτό.

Απέναντι στο «φάντασμα» της PSV η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ έκανε «πάρτι» με 3-1 επί ολλανδικού εδάφους με τους Ντέιβιντ, Ελ Χατζ και Μακ Άλιστερ να πετυχαίνουν τα γκολ των φιλοξενούμενων.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ