Champions League: Έκλεισαν θέση στα προημιτελικά οι Μπάγερν, Λίβερπουλ και Ατλέτικο

Το παζλ της προημιτελικής φάσης του UEFA Champions League συμπληρώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 18 Μαρτίου.

Συγκεκριμένα, οι Μπάγερν Μονάχου, Λίβερπουλ και Ατλέτικο Μαδρίτης ήταν οι τρεις τελευταίες ομάδες που σφράγισαν την πρόκριση για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Η Λίβερπουλ που είχε ηττηθεί με 1-0 στην Κωνσταντινούπολη από την Γαλατάσαραϊ επικράτησε 4-0 εντός έδρας και προκρίθηκε στην επόμενη φάση όπου θα αντιμετωπίσει την Παρί Σεν Ζερμέν. Από την πλευρά της, η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 4-1 την Αταλάντα και σε συνδυασμό το 6-1 του πρώτου ματς στην Ιταλία πήρε την πρόκριση, ενώ η Τότεναμ επικράτησε με 3-2 της Ατλέτικο Μαδρίτης αλλά δεν μπόρεσε να κάνει την ανατροπή (είχε ηττηθεί με 5-2 στο πρώτο ματς) και έτσι οι Ισπανοί πήραν την πρόκριση.

Η Μπαρτσελόνα δεν άφησε το παραμικρό περιθώριο αντίδρασης στη Νιούκαστλ και με ένα καταπληκτικό β΄ ημίχρονο, τη διέσυρε 7-2 στο «Καμπ Νου».

Με τέσσερα γκολ μέσα σε ένα 20λεπτο (51΄-72΄) οι «Μπλαουγκράνα» έκαναν πάρτι στο «σπίτι τους» στη ρεβάνς του 1-1 του «Σεντ Τζέιμς Πάρκ» και πέρασαν στους προημιτελικούς του Champions League. Εκεί, θα αντιμετωπίσουν, εκτός σοβαρού απροόπτου, την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Δύο γκολ πέτυχε ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, ο οποίος έφτασε τα 111 στη διοργάνωση και βρίσκεται πίσω από Ρονάλντο (140) και Μέσι (129) στον διαχρονικό πίνακα των σκόρερ.

Τα αποτελέσματα της φάσης των 16

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ 5-0 (0-3)

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0 (1-1)

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3 (2-5)

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2 (0-3)

Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ 7-2 (1-1)

Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα 4-1 (6-1)

Λίβερπουλ – Γαλατασαράι 4-0 (0-1)

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 3-2 (2-5)

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Παρί-Λίβερπουλ

Ρεάλ Μαδρίτης-Μπάγερν Μονάχου

Μπαρτσελόνα-Ατλέτικο Μαδρίτης

Σπόρτινγκ-Άρσεναλ

*Σε παρένθεση το σκορ του πρώτου αγώνα