Ατρόμητος: Προ πυλών η μεταγραφή του Τσούμπερ

Ένας παλιός γνώριμος επιστρέφει στην Ελλάδα αλλα αυτή τη φορά για λογαριασμό του Ατρομήτου, με τον Στίβεν Τσούμπερ να βρίσκεται μια ανάσα πριν ανακοινωθεί από την ομάδα του Περιστερίου.

Ο Ελβετός πρώην παίκτης της ΑΕΚ την σεζόν 2022-24 αφέθηκε ελεύθερος από την Ζυρίχη και η διοίκηση του Ατρομήτου δεν έχασε χρόνο για να τον πείσε να φορέσει τα γαλανόλευκα.

Με την φανέλα την Ζυρίχη πέτυχε 12 γκολ σε 40 εμφανίσεις, ενώ στην θητεία του στην ΑΕΚ κατέκτησε το νταμπλ την σεζόν 2023 πετυχαίνοντας 25 γκολ και 19 ασίστ σε 3,5 χρόνια.