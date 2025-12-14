Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Τον μπλόκαρε στο Περιστέρι

Χαμένοι βαθμοί για τους Θεσσαλονικείς

Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Τον μπλόκαρε στο Περιστέρι
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Ο Ατρόμητος μπλόκαρε τον ΠΑΟΚ καθώς επικράτησε 2-0 εντός έδρας για την 14η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο σερί της και γνώρισε την ήττα χάνοντας έδαφος όσο αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση σημείωσαν οι Σταυρόπουλος στο 17ο λεπτό και ο Φαν Βέερτ με πέναλτι στο 90+5′.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ