Ατρόμητος – ΠΑΟΚ 2-0: Τον μπλόκαρε στο Περιστέρι

Ο Ατρόμητος μπλόκαρε τον ΠΑΟΚ καθώς επικράτησε 2-0 εντός έδρας για την 14η αγωνιστική της Super League.

Συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν κατάφερε να δώσει συνέχεια στο σερί της και γνώρισε την ήττα χάνοντας έδαφος όσο αφορά την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Τα γκολ που έκριναν την αναμέτρηση σημείωσαν οι Σταυρόπουλος στο 17ο λεπτό και ο Φαν Βέερτ με πέναλτι στο 90+5′.