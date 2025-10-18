Ατρόμητος για τη σύλληψη του Βασίλη Μπέτση: Είμαστε στο πλευρό του – Δεν έχουμε καμία σχέση με όσα βρέθηκαν

Θέση για τη σύλληψη του προέδρου της ομάδας Βασίλη Μπέτση πήρε η ΠΑΕ Ατρόμητος με επίσημη ανακοίνωση της.

Μάλιστα, όπως τονίζει στην ανακοίνωση όσα βρέθηκαν από τις Αρχές ήταν σε χώρο εκτός γηπέδου και δεν έχουν καμία σχέση με την ομάδα του Περιστερίου.

Αναλυτικά:

Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδικη σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών.