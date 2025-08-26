Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Champions League και “τελικό” πρόκρισης της Εθνικής βόλεϊ γυναικών

Πλούσιο θέαμα και κρίσιμους αγώνες περιέχει το σημερινό (26/8) πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων με βόλεϊ γυναικών και Champions League.

H Εθνική Ελλάδος βόλεϊ Γυναικών αντιμετωπίζει τη Γαλλία στις 12:00 το πρωί σε έναν «τελικό» για την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Νωρίς το απόγευμα η Καϊράτ Αλμάτι αντιμετωπίζει την Σέλτικ στη ρεβάνς του 0-0 του πρώτου αγώνα, ενώ το βράδυ η Μπόντο Γκλίμτ μετά το εκκωφαντικό 5-0 πηγαίνει στην έδρα της Στούρμ Γκρατς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος το βράδυ, η Πάφος θέλει να γράψει ιστορία και να προκριθεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στη League Phase του Champions League.

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας

12:00 ΕΡΤ2 Ελλάδα – Γαλλία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

13:00 ΕΡΤ2 Ιαπωνία – Ουκρανία Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

15:30 ΕΡΤ2 Βραζιλία – Πουέρτο Ρίκο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών

18:00 Eurosport 2 US Open Τένις

19:00 Eurosport 1 US Open Τένις

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

19:45 COSMOTE SPORT 5 HD Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ UEFA Champions League

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ UEFA Champions League

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

22:00 COSMOTE SPORT 2 HD Πάφος – Ερυθρός Αστέρας UEFA Champions League