Θεωρείτε ότι είναι εφικτή η αυτοδυναμία της ΝΔ στις ερχόμενες εκλογές;
Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Ντέρμπι «αιωνίων» στο πόλο και τρία ματς Super League

Όλοι οι αγώνες για σήμερα

Αθλητικές μεταδόσεις: Ντέρμπι «αιωνίων» στο πόλο και τρία ματς Super League
ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΥ / EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος πόλο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Επίσης για τη Super League έρχονται αντιμέτωποι ο ΟΦΗ με την ΑΕΛ Novibet, ο Ατρόμητος με τον Παναιτωλικό και η Κηφισιά με τον Λεβαδειακό.

Οι αθλητικές μεταδόσεις

  • 08:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Κατατακτήριες Δοκιμές)
  • 09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Tissot Sprint)
  • 14:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ Premier League
  • 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship
  • 15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπιλμπάο La Liga
  • 15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής Super League 2
  • 15:00 Mega News Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2
  • 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Λέτσε Serie A
  • 16:30 Novasports 6HD Γκλάντμπαχ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
  • 16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
  • 16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Μάιντς Bundesliga
  • 16:30 Novasports 2HD Βέρντερ Βρέμης – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
  • 17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ Premier League
  • 17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Μπρέντφορντ Premier League
  • 17:00 Novasports 4HD Νιούκαστλ – Έβερτον Premier League
  • 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 τένις Ντουμπάι τένις
  • 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πρέστον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
  • 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet Super League
  • 17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ La Liga
  • 17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κύπελλο Πόλο Ανδρών Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός τελικός Final 4
  • 18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League
  • 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 1η μέρα
  • 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Νάπολι Serie A
  • 19:30 Novasports Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
  • 19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
  • 19:30 Novasports 2HD Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League
  • 19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
  • 19:45 Novasports 4HD Χεράκλες – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
  • 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Λεβαδειακός Super League
  • 20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νασιονάλ – Μπράγκα Liga Portugal
  • 21:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις
  • 21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Φάιχα – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
  • 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League
  • 21:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Σάλκε Bundesliga 2
  • 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Τζένοα Serie A
  • 22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
  • 23:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις
