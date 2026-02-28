Αθλητικές μεταδόσεις: Ντέρμπι «αιωνίων» στο πόλο και τρία ματς Super League

Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος πόλο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Επίσης για τη Super League έρχονται αντιμέτωποι ο ΟΦΗ με την ΑΕΛ Novibet, ο Ατρόμητος με τον Παναιτωλικό και η Κηφισιά με τον Λεβαδειακό.

Οι αθλητικές μεταδόσεις