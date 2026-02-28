Αθλητικές μεταδόσεις: Ντέρμπι «αιωνίων» στο πόλο και τρία ματς Super League
Όλοι οι αγώνες για σήμερα
Ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδος πόλο ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό ξεχωρίζει στις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Επίσης για τη Super League έρχονται αντιμέτωποι ο ΟΦΗ με την ΑΕΛ Novibet, ο Ατρόμητος με τον Παναιτωλικό και η Κηφισιά με τον Λεβαδειακό.
Οι αθλητικές μεταδόσεις
- 08:35 COSMOTE SPORT 5 HD Moto2 Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Κατατακτήριες Δοκιμές)
- 09:45 COSMOTE SPORT 5 HD MotoGP Γκραν Πρι Ταϊλάνδης (Tissot Sprint)
- 14:30 Novasports Premier League Μπόρνμουθ – Σάντερλαντ Premier League
- 14:30 COSMOTE SPORT 1 HD Λέστερ – Νόριτς Sky Bet EFL Championship
- 15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Μπιλμπάο La Liga
- 15:00 Action 24 Αναγέννηση Καρδίτσας – Ηρακλής Super League 2
- 15:00 Mega News Καβάλα – ΠΑΣ Γιάννινα Super League 2
- 16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κόμο – Λέτσε Serie A
- 16:30 Novasports 6HD Γκλάντμπαχ – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga
- 16:30 Novasports 5HD Χόφενχαϊμ – Ζανκτ Πάουλι Bundesliga
- 16:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Μάιντς Bundesliga
- 16:30 Novasports 2HD Βέρντερ Βρέμης – Χάιντενχαϊμ Bundesliga
- 17:00 Novasports Premier League Λίβερπουλ – Γουέστ Χαμ Premier League
- 17:00 Novasports Start Μπέρνλι – Μπρέντφορντ Premier League
- 17:00 Novasports 4HD Νιούκαστλ – Έβερτον Premier League
- 17:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 500 τένις Ντουμπάι τένις
- 17:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πρέστον – Μίλγουολ Sky Bet EFL Championship
- 17:00 COSMOTE SPORT 2 HD ΟΦΗ – ΑΕΛ Novibet Super League
- 17:15 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Βιγιαρεάλ La Liga
- 17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Κύπελλο Πόλο Ανδρών Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός τελικός Final 4
- 18:00 COSMOTE SPORT 5 HD Ανόρθωση – ΕΝ Παραλιμνίου Cyprus League
- 19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου 1η μέρα
- 19:00 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Νάπολι Serie A
- 19:30 Novasports Premier League Λιντς – Μάντσεστερ Σίτι Premier League
- 19:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Μπάγερν Μονάχου Bundesliga
- 19:30 Novasports 2HD Ατρόμητος – Παναιτωλικός Super League
- 19:30 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga
- 19:45 Novasports 4HD Χεράκλες – PSV Αϊντχόφεν Eredivisie
- 20:00 COSMOTE SPORT 1 HD Κηφισιά – Λεβαδειακός Super League
- 20:00 COSMOTE SPORT 2 HD Νασιονάλ – Μπράγκα Liga Portugal
- 21:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις
- 21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Αλ Φάιχα – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
- 21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός Α1 Γυναικών Volley League
- 21:30 Novasports 3HD Γκρόιτερ Φιρτ – Σάλκε Bundesliga 2
- 21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ίντερ – Τζένοα Serie A
- 22:00 Novasports 1HD Οβιέδο – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
- 23:00 Novasports Start WTA 250 Όστιν τένις
