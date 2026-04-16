ΝΒΑ: Οι Γουόριορς πέρασαν στην τελική φάση των play in – Στα play offs οι 76ερς

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν με 126-121 των Λος Άντζελες Κλίπερς και πέρασαν στην τελική φάση των play in του ΝΒΑ, όπου θα αντιμετωπίσουν τους Φίνιξ Σανς.

Η ομάδα του Στιβ Κερ κρατάει ζωντανές τις ελπίδες της για την συμμετοχή τους στα play offs του ΝΒΑ, πραγματοποιώντας ένα συγκλονιστικό ματς. Ο Στεφ Κάρι ήταν σε τρομερό βράδυ με 35 πόντους, ενώ οι Πορζίνγκις και Σάντος είχαν από 20.

Οι Κλίπερς προσπάθησαν πολύ να ανατρέψουν τα δεδομένα όμως δεν είχαν καμία ελπίδα μπροστά σε έναν τέτοιο «Σεφ» Κάρι. Ο Μάθουριν έβαλε 23 πόντους ενώ από 21 έβαλαν οι Γκάρλαντ και Λέοναρντ.

Επόμενη στάση είναι στο Φίνιξ κόντρα στους Σανς (17/04) με μόνο στόχο το εισιτήριο για τα play off.

Οι Φιλαδέλφια 76ερς πήραν το θρίλερ κόντρα στους Ορλάντο Μάτζικ, επικρατώντας με 109-97. Πρώτος σκόρερ για την ομάδα του Νικ Νερς ήταν ο Μάξεϊ, βάζοντας 31 πόντους και «μοιράζοντας» 6 ασίστ.

Πολύ καλή εμφάνιση και από τους Έτντζκομπ και Ούμπρε Τζ, που έβαλαν από 19, με τον γκαρντ από τις Μπαχάμες να μαζεύει και 11 ριμπάουντ. Από πλευράς Μάτζικ, ο Μπέιν ήταν ο πρώτος σκόρερ του αγώνα με 34 πόντους.

Λόγω του ότι τερμάτισαν 7η στην Ανατολική Περιφέρεια δε χρειάζεται να αγωνιστούν σε άλλο παιχνίδι και περνούν κατευθείαν στα play off. Εκεί θα έχουν δύσκολο έργο κόντρα στους Μπόστον Σέλτικς, με τα πρώτα 2 παιχνίδια της σειράς να είναι στην Βοστώνη.