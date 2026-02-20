Αταμάν: «Θα τα δώσουμε όλα για να κατακτήσουμε το Κύπελλο»

Το δικό του μήνυμα έστειλε ο προπονητής του Παναθηναϊκού AKTOR Εργκίν Αταμάν για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας κόντρα στον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα, με δήλωση που μοιράστηκε στους εκπροσώπους του Τύπου, ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR ανέφερε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Στον τελικό τίθενται αντιμέτωπες δύο μεγάλες ομάδες. Κάθε φορά, το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός είναι ένα μεγάλο ντέρμπι. Το ποια ομάδα θα βρεθεί σε καλύτερη ημέρα θα παίξει σημαντικό ρόλο στην έκβαση του αγώνα.

Από την πλευρά μας θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, θα τα δώσουμε όλα προκειμένου να κατακτήσουμε το τρόπαιο, όπως και πέρσι, και να δώσουμε χαρά στους φιλάθλους μας.

Φυσικά, γνωρίζουμε ότι αντιμετωπίζουμε μια μεγάλη ομάδα, που μέχρι στιγμής παίζει καλό μπάσκετ και στην Euroleague».