Αταμάν: «Κάποιοι παίκτες διέλυσαν το σύστημά μας»

Ο Εργκίν Αταμάν εμφανίστηκε έντονα εκνευρισμένος με ορισμένους παίκτες του στη συνέντευξη Τύπου μετά το τέλος του αγώνα Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού εξέφρασε τη μεγάλη του απογοήτευση για κάποιες εμφανίσεις, χωρίς όμως να κατονομάσει συγκεκριμένα τους παίκτες που ενόχλησαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κάποιοι παίκτες διέλυσαν το σύστημά μας, αυτοί που δεν ακολουθούν το σύστημα δεν θα παίζουν», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Τούρκος τεχνικός.

Όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν

«Πιστεύω ότι κάναμε τέλειο πρώτο μέρος, αλλά στο δεύτερο όταν αντιμετωπίσαμε πρόβλημα με φάουλ με Χολμς, Όσμαν και Γκραντ, μπήκαμε σε μπελάδες.

Κάποιοι παίκτες δεν βοήθησαν καθόλου και διέλυσαν το σύστημά μας γι’ ακόμα μια φορα. Ρισκάραμε να χάσουμε το ματς, ήταν άλλο ένα δύσκολο ματς. Μας έλειψαν τρεις σημαντικοί παίκτες. Είχαμε πρόβλημα με αυτούς που ήρθαν από τον πάγκο. Ο Σλούκας έδειξε μεγάλο χαρακτήρα και κερδίσαμε.

Δυστυχώς, χρειαζόμαστε τους τρεις παίκτες που μας λείπουν (Ναν, Ρογκαβόπουλο, Μήτογλου), γιατί με αυτό το μπάσκετ καποιοι δεν αξίζουν να παίζουν στην ομάδα, στο σύστημά μου. Περιμένουμε να γυρίσουν οι τραυματίες που είναι πολύ σημαντικοί και οι τρεις . Αυτοί που δεν ακολουθούν το σύστημα, δεν θα παίζουν, κανενα πρόβλημα.

Ο Σλούκας στα 36 είναι πάντα ηγέτης, δείχνει χαρακτήρα σε δύσκολες στιγμές. Είναι διαφορετικό να είσαι καλός παίκτης από καλός παίκτης. Ο Σλούκας είναι μεγάλος παίκτης“»