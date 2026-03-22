Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι 0-2: Θρίαμβος των “πολιτών” με πρωταγωνιστή τον νεαρό Ο’ Ράιλι (βίντεο)
Μέσα σ ε 4 λεπτά σκόραρε τα δύο τέρματα η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα
Η Μαντσεστερ Σίτι ήταν ανώτερη από την Άρσεναλ και με πρωταγωνιστή τον νεαρό αμυντικό Ματ Ο’Ράιλι επικράτησε των Κανονιέρηδων με 0-2 και κατέκτησε το League Cup στο Γουέμπλεϊ.
Μετά από ένα άγονο πρώτο ημίχρονο, ο Ο’ Ράιλι εκμεταλλεύτηκε το λάθος του Κέπα στο 60′ και σε κενή εστία έδωσε το προβάδισμα στην Μάντσεστερ Σίτι. Ο Άγγλος αμυντικός της Σίτι χτύπησε και δεύτερη φορά στον τελικό, αφού τέσσερα λεπτά μετά το πρώτο γκολ, εκμεταλλεύτηκε την σέντρα ακριβείας του Νούνιες και με δυνατή κεφαλιά έκανε το 2-0.
Οι πολίτες κατέκτησαν για ένατη φορά το League Cup Αγγλίας και είναι σε απόσταση αναπνοής από τη Λίβερπουλ που είναι στην κορυφή με δέκα κατακτήσεις.
ΆΡΣΕΝΑΛ: Κέπα, Γουάιτ (82′ Ζεζούς), Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Ινκαπίας (66′ Καλαφιόρι), Ράις, Θουμπιμέντι, Χάβερτς (66′ Μαντουέκε), Σακά, Τροσάρ (82′ Μαρτινέλι), Γκιόκερες.
ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ: Τράφορντ, Νούνιες, Κουσάνοφ, Ακέ, Ο’Ράιλι, Μπερνάρντο, Σεμένιο, Τσερκί (90+1′ Φόντεν), Ντοκού, Χάαλαντ.
