Άρης – Παναιτωλικός 0-2: Σόκαραν τους Θεσσαλονικείς οι Αγρινιώτες

Η τραγική εμφάνιση του Άρη μεταφράστηκε στην πρώτη του ήττα στο πρωτάθλημα καθώς ο Παναιτωλικός έφυγε από το Κλεάνθης Βικελίδης με το διπλό (0-2).

Μετά την ήττα της πρεμιέρας από τον Ατρόμητο, οι Αγρινιώτες έβγαλαν αντίδραση στο “Κλεάνθης Βικελίδης” και υποχρέωσαν τους “κίτρινους” στην πρώτη δική τους απώλεια βαθμών στη σεζόν.

Ο Παναιτωλικός άνοιξε το σκορ κόντρα στον Άρη, με τον Αγκίρε στο 65′, μετά από ωραία κάθετη πάσα του Σιέλη, ενώ τη νίκη της ομάδας του “σφράγισε” με δυνατό σουτ στο 87ο λεπτό του αγώνα, ο Αλέξιτς. Οι φιλοξενούμενοι πέρασαν έτσι από μία δύσκολη έδρα και έδειξαν τα.. δόντια τους ενόψει της συνέχειας.

Πισωγύρισμα αντίθετα, για τον Άρη του Μαρίνου Ουζουνίδη, αφού μετά την άνετη νίκη της προηγούμενης αγωνιστικής επί του Βόλου, πραγματοποίησε την πρώτη του “γκέλα” στο “Κλεάνθης Βικελίδης” και έμεινε στους 3 βαθμούς στη βαθμολογία της Super League.

Στις τάξεις των οπαδών του Άρη ξεχείλιζε η οργή μετά το 0-2 του Παναιτωλικού.

Ακούστηκαν συνθήματα που αφορούσαν αρχικά τους ποδοσφαιριστές φωνάζοντας… «βγάλτε τη φανέλα» για να ακολουθήσουν κατά της διοίκησης, αλλά και του Θόδωρου Καρυπίδη.

Τα συνθήματα συνεχίστηκαν για τουλάχιστον δέκα λεπτά όπως φυσικά και οι έντονες αποδοκιμασίες, δείγμα του κακού κλίματος που υπάρχει στον Άρη – από τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό – και διευρύνεται μετά την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό.