Άρης – Κλουζ Νάποκα 58-61: Ο μοιραίος Γκάλινατ στέρησε την νίκη των “κιτρινόμαυρων”

“Φρένο” στο σερί των 5 νικών που μέτρησε εσχάτως, σε Ελλάδα και Ευρώπη, έβαλε απόψε στον Άρη, ‘Nick Galis Hall’, η Κλουζ. Η ρουμάνικη ομάδα επικράτησε επί των «κιτρινόμαυρων», για την 5η αγωνιστική των ομίλων του Eurocup, με 61-59, παίρνοντας το θετικό αποτέλεσμα στο φινάλε του, κακού ποιοτικά, παιχνιδιού.

Πολλά λάθη και αστοχία, χαρακτήρισαν αμφότερους τους αντιπάλους στο παρκέ, με την Κλουζ να έχει καλύτερους στο ματς τους Άντριγια Στιπάνοβιτς (13 πόντοι, 6 ριμπάουντ), Μάρεκς Μέγιερις (12 πόντοι, 6 ριμπάουντ)

Πρώτος σκόρερ, αλλά και μοιραίος στο τέλος, για τον Άρη ήταν ο Ρομπέρτο Γκάλινατ (15 πόντοι).

Στοίχισε τα μέγιστα στους Θεσσαλονικείς η αναγκαστική απουσία, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς, του Βασίλη Τολιόπουλου. Απόντες για το σύνολο του Γιάννη Καστρίτη, ήταν οι επίσης τραυματίες Διαμαντής Σλαφτσάκης, Ρομπέρτς Μπλούμπεργκς.

Με τον Γκάλινατ να “πυροβολεί” από τα 6.75 (2/2 τρίποντα), αλλά και από κοντινή απόσταση, έχοντας τους Σανόγκο, Κατσίβελη να στηρίζουν επιθετικά το έργο του, ο Άρης προηγήθηκε στο 4’ με +12 (15-3).

Η Κλουζ “απάντησε” με επιμέρους 6-16, με εκφραστές τους Ρίτσαρντ, Στιπάνοβιτς, πλησίασε στο καλάθι (21-19), λίγο πριν ολοκληρωθεί η πρώτη περίοδος και ισοφάρισε στο 13’ (25-25). Ο Μποχωρίδης έβαλε πρόσκαιρα σε θέση… οδηγού ξανά τους “κιτρινόμαυρους” (27-25) και ο Σίλεϊ, ελάχιστα αργότερα, έδωσε στους Ρουμάνους για πρώτη φορά το προβάδισμα στο σκορ (18’ 27-29).

Ο Άρης κατάφερε να φύγει στα αποδυτήρια, για το ημίχρονο, με το υπέρ του 33-32, σκηνικό που ανέτρεψε ολοκληρωτικά στην τρίτη περίοδο η Κλουζ. Με σερί 0-8 και τους Ρίτσαρντ, Μέγιερις, Στιπάνοβιτς να βάζουν την μπάλα στο καλάθι, η ρουμάνικη ομάδα ξέφυγε στο 33’ με +7 (33-40). Απόσταση η οποία, με διαδοχικά τρίποντα από τον Έντι, “ανέβηκε” στο 29’ στο +8 (41-49).

Με τον Χάρελ να εκτελεί από το τρίποντο (2/2) και ένα δίποντο στο ενδιάμεσο από τον Μποχωρίδη, οι Θεσσαλονικείς ισοφάρισαν στο 31’ (49-49), η Κλουζ, ωστόσο, αποκατέστησε γρήγορα την… τάξη υπέρ της (34’ 49-53).

Ο Άρης δεν εγκατέλειψε τη μάχη, με επιμέρους 8-0, ανέκτησε τα ηνία στο ματς 36’, με 57-55 και πήγε στο +3 (59-56), στο 39’.

Ο Μέγιερις και ο Γκούζμαν έδωσαν ξανά το προβάδισμα στην Κλούζ (59-60), με 25’’ να απομένουν για το φινάλε. Ο Γκάλινατ ήταν άστοχος, στην πορεία, στην επίθεση του Άρη και ο Ρίτσαρντ , από τη γραμμή των βολών, διαμόρφωσε το τελικό 59-61.

Τα δεκάλεπτα: 22-19, 33-32, 46-49, 58-61

Διαιτητές: Εμίν Μογκουλκότς (Τουρκία), Αλμπέρτο Μπαένα (Ισπανία), Νικ Βαν Ντεν Μπρόικ (Βέλγιο)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σανόγκο 5 (1), Καρ 6, Κατσίβελης 11, Φίλλιος, Μποχωρίδης 4, Περσίδης, Ντε Σόουζα 2, Χάρελ 10 (2), Μπάνκστον 6, Γκάλινατ 15 (3)

ΚΛΟΥΖ (Μιχάι Σιλβασάν): Γκούζμαν 6, Μέγιερις 12, Σίλεϊ 2, Στιπάνοβιτς 13, Κάτε 7, Εντι 8 (2), Τζόουνς 2, Ρίτσαρντ 10 (1), Μοκόκα 1

