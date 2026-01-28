Αποτελέσματα ΝΒΑ: Από ήττα σε ήττα οι Μπακς αυτή τη φορά κόντρα στους 76ερς – Οι Θάντερ επέστρεψαν στις νίκες

Δεν έχει τελειωμό το «μαρτύριο» των Μιλγουόκι Μπακς, ηττήθηκαν για 3ο συνεχόμενο ματς, αυτή τη φορά από τους Φιλαδέλφια 76ερς με 139-122. Το πρώτο ματς μετά τον τραυματισμό και την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Πολ Τζορτζ και ο Τζοέλ Εμπίντ ήταν ασταμάτητοι από πλευράς Φιλαδέλφια σκοράροντας 32 και 29 πόντους αντίστοιχα, με τους δύο να επιστρέφουν από τραυματισμό στο γόνατο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα «ελάφια» δεν είχαν στην διάθεσή τους τον «Greek Freak», ο οποίος τραυματίστηκε στο γαστροκνήμιό του στον αγώνα με τους Νάγκετς στις 24/01, κάνοντας την απουσία του αισθητή βάση του αποτελέσματος.

Ο Τέρνερ ήταν σε καλό βράδυ παρά την ήττα με 31 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ και ο Ρόλινς με 24 πόντους, 8 ριμπάουντ και 4 ασίστ προσπάθησε να «σώσει» μάταια την βραδιά. Οι Μπακς βρίσκονται στην 12η θέση της Ανατολικής Περιφέρειας με ρεκόρ 18-27.

Η ομάδα του Μαρκ Ντέινιολτ άρχισε να εκπέμπει άγχος μετά τις δύο συνεχόμενες ήττες, όμως έδωσε «ανάσα» επικρατώντας των Πέλικανς με 104-95. Ο Σέι Γκίλσιους Αλεξάντερ ήταν για άλλη μια φορά ο MVP του αγώνα με 29 πόντους, 6 ριμπαόυντ και 4 ασίστ και σε συνδιασμό με τους 20 πόντους και 14 ριμπαόυντ του Χόλμγκεν, είχαν μια εύκολη βραδιά.

Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έφτασαν τις 38 νίκες και παραμένουν μόνοι και πρώτοι στην κορυφή.

Όλα τα αποτελέσματα του ΝΒΑ για την Τετάρτη 28/01: