Απόστολος Σαββουλίδης: Πέθανε ο σπουδαίος παλαίμαχος του ΠΑΟΚ – Το μήνυμα της ΠΑΕ
Το 2015 η ΠΑΕ τον τίμησε για την συνεισφορά του στον σύλλογο
Πένθος σκέπασε την οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά την είδηση του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Απόστολου Σαββουλίδη.
Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με τη φανέλα του Δικεφάλου σε 125 αναμετρήσεις την περίοδο 1966–1976, ενώ το 2015 η ΠΑΕ τον τίμησε για την πολυετή και σημαντική συνεισφορά του στον σύλλογο.
Το μήνυμα του ΠΑΟΚ αναφέρει:
Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπηρήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Απόστολου Σαββουλίδη, που έφυγε από τη ζωή.
Ο τερματοφύλακας της χρυσής γενειάς της δεκαετίας του 70′ αγωνίστηκε σε 125 παιχνίδια κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις