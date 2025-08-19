Απόστολος Σαββουλίδης: Πέθανε ο σπουδαίος παλαίμαχος του ΠΑΟΚ – Το μήνυμα της ΠΑΕ

Πένθος σκέπασε την οικογένεια του ΠΑΟΚ μετά την είδηση του θανάτου του παλαίμαχου ποδοσφαιριστή Απόστολου Σαββουλίδη.

Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε με τη φανέλα του Δικεφάλου σε 125 αναμετρήσεις την περίοδο 1966–1976, ενώ το 2015 η ΠΑΕ τον τίμησε για την πολυετή και σημαντική συνεισφορά του στον σύλλογο.

Το μήνυμα του ΠΑΟΚ αναφέρει:

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπηρήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Απόστολου Σαββουλίδη, που έφυγε από τη ζωή.

Ο τερματοφύλακας της χρυσής γενειάς της δεκαετίας του 70′ αγωνίστηκε σε 125 παιχνίδια κάτω από τα δοκάρια του ΠΑΟΚ, κατακτώντας ένα Πρωτάθλημα και δύο Κύπελλα Ελλάδας.