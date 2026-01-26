Υπάρχει κίνδυνος το “Συμβούλιο Ειρήνης” του Τραμπ να αποδυναμώσει τον ρόλο του ΟΗΕ;
Ανδρέας Πετρόπουλος:«Ουδέποτε υπονόησα άμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου για τα κομμένα φρένα»

Τι απάντησε ο παίκτης του Κολοσσού μετά τις αντιδράσεις για τα κομμένα φρένα του αυτοκινήτου του

Ανδρέας Πετρόπουλος:«Ουδέποτε υπονόησα άμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου για τα κομμένα φρένα»
Δίνει συνέχεια στο σίριαλ με τον τσακωμό του με τον Σάσα Βεζένκοφ ο Ανδρέας Πετρόπουλος, ο οποίος διευκρίνισε την θέση του σχετικά με τα κομμένα φρένα του αυτοκινήτου του.

Ο 31χρονος γκαρντ ξέφυγε μαζί με τον Βουλγαροκύπριο φόργουορντ σε μια φάση διεκδίκησης ριμπάουντ, με τους δύο να «πιάνονται» άσχημα στα χέρια και τον παίκτη του Ολυμπιακού να αποβάλλεται.

«Σε συνέχεια της ανάρτησης μου, διευκρινίζω ότι ουδέποτε εννόησα ή υπονόησα άμεσα ή έμμεσα οποιαδήποτε συμμετοχή προσώπων του αθλητικού χώρου! Οποιαδήποτε διαφορετική ερμηνεία δεν ανταποκρίνεται στην πρόθεσή μου ούτε στο περιεχόμενο της δήλωσής μου!», ειπέ ο γκαρντ του Κολοσσού Ρόδου αφότου έσβησε την ανάρτηση για τα κομμένα φρένα.

