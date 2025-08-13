Άλεξ Αντετοκούνμπο: Τέλος από τον ΠΑΟΚ – Πλησιάζει στον Άρη

Παρελθόν από τον ΠΑΟΚ αποτελεί κι επίσημα ο Άλεξ Αντετοκούνμπο, μετά από ένα χρόνο στην ομάδα, αλλά όχι κι από την Θεσσαλονίκη, καθώς είναι πιθανόν από τη νέα σεζόν να αγωνίζεται για λογαριασμό του Άρη.

Συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον μικρό αδερφό του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με τον 23χρονο να βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Άρη για να συνεχίσει την καριέρα του στους “κίτρινους”.

Η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ για τον Αντετοκούνμπο: «Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ mateco ανακοινώνει την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας της με τον Αλέξανδρο Αντετοκούνμπο. Ευχαριστούμε τον Άλεξ για την παρουσία του στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην καριέρα του».