Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Το μαγικό του γκολ με ψαλιδάκι στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα

Ο άσος του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί σημείωσε ένα μαγικό γκολ με ψαλιδάκι στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα το βράδυ της Κυριακής 22/12.

Συγκεκριμένα, ο Μαροκινός άσος που μπήκε αλλαγή στο 65ο λεπτό στον αγώνα του Μαρόκου με τις Κομόρες στο «Prince Moulay Abdellah Stadium» του Ραμπάτ, σκόραρε με ψαλιδάκι στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης.

Δείτε το γκολ