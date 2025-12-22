Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα;
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πρέπει να βγαίνουν στη δημοσιότητα οι καταγγελίες που αφορούν δημόσια πρόσωπα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Το μαγικό του γκολ με ψαλιδάκι στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα

Με κεκτημένη ταχύτητα ο Μαροκινός άσος

Αγιούμπ Ελ Κααμπί: Το μαγικό του γκολ με ψαλιδάκι στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα
DEBATER NEWSROOM

Ο άσος του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Κααμπί σημείωσε ένα μαγικό γκολ με ψαλιδάκι στην πρεμιέρα του Κόπα Άφρικα το βράδυ της Κυριακής 22/12.

Συγκεκριμένα, ο Μαροκινός άσος που μπήκε αλλαγή στο 65ο λεπτό στον αγώνα του Μαρόκου με τις Κομόρες στο «Prince Moulay Abdellah Stadium» του Ραμπάτ, σκόραρε με ψαλιδάκι στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε το γκολ

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ