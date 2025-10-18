ΑΕΛ – Ολυμπιακός: Η ώρα και το κανάλι του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μετά την επιστροφή στη δράση λόγω της διακοπής για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων δοκιμάζεται στην έδρα της ΑΕΛ για την Super League.

Ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο AEL FC Arena για ένα «πονηρό» ματς: αφενός επειδή η ΑΕΛ θα έχει στον πάγκο της τον Στέλιο Μαλεζά αντί του Γιώργου Πετράκη, αφετέρου επειδή ακολουθεί το ταξίδι στο «Καμπ Νου» για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα (Τρίτη 21/10, 19:45), για την 3η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League. Το «αλογάκι» ακόμη αναζητεί το πρώτο φετινό «τρίποντο».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

O αγώνας θα ξεκινήσει στις 17:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport 1.