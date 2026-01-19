ΑΕΚ – Παναθηναϊκός: Η παρακάμερα από τον θρίαμβο της “Ένωσης” επί του Παναθηναϊκού

Η ΑΕΚ σάρωσε τον Παναθηναϊκό στην OPAP Arena επικρατώντας των “πρασίνων” με 4-0 με τον Λούκα Γιόβιτς να οργιάζει και να σκοράρει 4 τέρματα.

Το πανηγυρικό κλίμα πριν και μετά την αναμέτρηση κατέγραψε η παρακάμερα του αγώνα από το AEK TV. Ο Λούκα Γιόβιτς οδήγησε την ΑΕΚ με το “καρέ” του κόντρα στον Παναθηναϊκό και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί του κατά τη διάρκεια κάθε γκολ, ξεχωρίζουν στο βίντεο που δημοσίευσε η “Ένωση”.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Η ΑΕΚ πέτυχε το βράδυ της Κυριακής τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη της ιστορίας της απέναντι στον Παναθηναϊκό, σε επίπεδο Α’ Εθνικής, επικρατώντας με 4-0 στο ματς της 17ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2025-26.

Ο COSMOTE TELEKOM MVP του αγώνα Λούκα Γιόβιτς, ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής, καθώς έπειτα από το χατ τρικ στο ματς του πρώτου γύρου στη Λεωφόρο, χθες έγραψε ξανά ιστορία σκοράροντας τέσσερις φορές(!), στο 15’, στο 57’, στο 65’ και στο 82’. Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέγραψε όλα τα παρασκήνια της αναμέτρησης.