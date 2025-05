Στο προσκήνιο βρίσκεται ξανά το όνομα του Ιβάν Λέκο καθώς η ΑΕΚ βλέπει τον Κροάτη ως ιδανικό αντικαταστάτη του Ματίας Αλμέιδα.

Να τονίσουμε ότι ο Ιβάν Λέκο είχε βρεθεί ξανά στο ραντάρ της Ένωσης πριν συμφωνήσει με τον Ματίας Αλμέιδα. Στο Βέλγιο, λοιπόν, ο δημοσιογράφος Σάσα Ταβολιέρι αναφέρει πως η ΑΕΚ που βρίσκεται σε αναζήτηση προπονητή έχει κάνει κάποιες διερευνητικές επαφές με την πλευρά του Λέκο για τους πιθανούς όρους μιας συμφωνίας.

🚨🇬🇷 EXCL – AEK Athens is interested in Ivan Leko! In search of a coach for next season, the Greek club has taken the first steps by inquiring about the possible terms of a deal. The Croatian coach’s priority is to stay in Belgium for family reasons, but he remains open to… pic.twitter.com/WM07ywlMR4