Ψήφος Αποδήμων: Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε και στη β’ ανάγνωση- Την Τρίτη στην Ολομέλεια

Κατά πλειοψηφία ψηφίσθηκε και κατά δεύτερη ανάγνωσή του το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές» από τις Επιτροπές Δημόσιας Διοίκησης και Ελληνισμού της Διασποράς.

Αύριο εισάγεται στην Ολομέλεια για διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια, όπου θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί. Την Πέμπτη η διεξαγωγή της ονομαστικής ψηφοφορίας. Εάν το σχέδιο νόμου λάβει πάνω από 200 τουλάχιστον θετικές ψήφους, σύμφωνα με το συνταγματικό όριο, οι διατάξεις του θα έχουν άμεση εφαρμογή κατά τις προσεχείς εθνικές εκλογές.

Το σχέδιο νόμου επί της Αρχής και στο σύνολό του εγκρίθηκε και κατά την β’ ανάγνωσή του κατά πλειοψηφία από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής με την θετική ψήφο της ΝΔ. Καταψήφισαν ΚΚΕ και Νέα Αριστερά, ενώ ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση, Νίκη και Πλεύση Ελευθερίας επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν αύριο στην Ολομέλεια.

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, όπως είχε προαναγγείλει κατά την έναρξη της συνεδρίασης σε μια προσπάθεια επίτευξης συγκλίσεων ανακοίνωσε την απόσυρση της διάταξης του νομοσχεδίου που προέβλεπε να μην ισχύει το μέτρο της αναγκαίας ποσόστωσης φύλου στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων των συνδυασμών των κομμάτων της περιφέρειας των Αποδήμων. Στους πέντε υποψήφιους τουλάχιστον οι δύο θα πρέπει να είναι υποχρεωτικά από το κάθε φύλο, όπως είχαν ζητήσει κόμματα της Αντιπολίτευσης. Επίσης, με άλλες νομοθετικές βελτιώσεις που γνωστοποίησε ο υπουργός, στους εκλογικούς καταλόγους των Απόδημων που θα λάβουν τα κόμματα δεν θα αναγράφεται ο τρόπος και ο τόπος τον οποίο θα έχει δηλώσει και επιλέξει να ψηφίσει ο εκλογέας, σύμφωνα και με την σχετική γνωμοδότηση της Αρχής Προσωπικών Δεδομένων. Ακόμη θα προστεθεί και μια εξουσιοδοτική διάταξη ( για τεχνικές ρυθμίσεις ) σχετικά με την Πύλη Υποψηφιοτήτων.

Από τις τοποθετήσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσης, αυτό που διαφάνηκε και κατά την χθεσινή β’ ανάγνωση του νομοσχεδίου στις Επιτροπές, είναι πως οι διατάξεις που παρέχουν τη δυνατότητα επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές για τους Απόδημους που θα εγγραφούν στους οικείους εκλογικούς καταλόγους, είναι κοντά στο να συγκεντρώσει κατά την ψηφοφορία του νομοσχεδίου τις 200 θετικές ψήφους για να ισχύσει από τις ερχόμενες εκλογές, όχι όμως οι διατάξεις που αφορούν τη δημιουργία της αυτόνομης ενιαίας τριεδρικής περιφέρειας Αποδήμων και της εκλογής με σταυρό προτίμησης των υποψηφίων.

Τα υπαρκτά σενάρια εφαρμογής του νομοσχεδίου

Εάν, οι εκτιμήσεις αυτές επιβεβαιωθούν από την ονομαστική ψηφοφορία του νομοσχεδίου το βράδυ της Τετάρτης, αυτό σημαίνει ότι η δυνατότητα ψήφου και με επιστολική ψήφο από τους εκτός Ελλάδας εκλογείς θα ισχύσει από τις ερχόμενες εθνικές εκλογές, ενώ οι άλλες διατάξεις που θα ψηφιστούν μεν κατά πλειοψηφία αλλά με λιγότερες από 200 τουλάχιστον ψήφους, αυτές θα έχουν εφαρμογή από τις επόμενες εθνικές εκλογές.

Ειδικότερα, στις ερχόμενες εθνικές εκλογές οι Απόδημοι θα μπορούν να ψηφίσουν είτε αυτοπρόσωπος στα εκλογικά τμήματα που θα μπορέσουν να δημιουργηθούν στους τόπους διαμονής τους είτε να επιλέξουν να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, εάν μόνο αυτή η διάταξη συγκεντρώσει 200 θετικές ψήφους. Οι βουλευτές Επικρατείας που θα εκλεγούν θα παραμείνουν στους δεκαπέντε συνολικά. Στις λίστες των κομμάτων του ψηφοδελτίου Επικρατείας στις τρεις πρώτες θέσεις θα πρέπει να συγκαταλέγεται -ορισθεί – και ένας τουλάχιστον υποψήφιος ως εκπρόσωπος της ομογένειας (όπως έγινε στις εθνικές εκλογές του 2023).

Σε περίπτωση επαναληπτικών εκλογών πριν το 18μηνο όπου οι εθνικές εκλογές προβλέπεται να διεξάγονται με λίστα και όχι με σταυρό προτίμησης, τότε εάν το άρθρο του νομοσχεδίου για την τριεδρική έδρα των Αποδήμων ψηφιστεί κατά πλειοψηφία αλλά με λιγότερες των 200 θετικών ψήφων, η τριεδρική έδρα των Αποδήμων θα δημιουργηθεί. Οι βουλευτές Επικρατείας θα μειωθούν σε 12. Οι τρεις βουλευτές Αποδήμου θα εκλεγούν όμως με λίστα (εκ των πέντε υποψηφίων του κάθε συνδυασμού) και αναλογικά των εδρών που δικαιούται το κάθε κόμμα.

Η διάταξη του νομοσχεδίου που παρέχει τη δυνατότητα εκλογής των Απόδημων βουλευτών με σταυρό προτίμησης από τους ίδιους τους Έλληνες του εξωτερικού, εάν ψηφιστεί αλλά με λιγότερους από 200 θετικούς ψήφους, η εφαρμογή της παραπέμπεται για τις επόμενες πρώτες εθνικές εκλογές όπου θα προβλέπεται πως η ανάδειξη των βουλευτών γίνεται με σταυρό προτίμησης.

Θ. Λιβάνιος: προσχηματικές οι αιτιάσεις

Ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ολοκληρώνοντας και την β΄ ανάγνωση του νομοσχεδίου στην Επιτροπής απαντώντας στις αιτιάσεις της Αντιπολίτευσης σχετικά με τη δημιουργία της τριεδρικής περιφέρειας των Αποδήμων είπε πως «εάν δεν θέλετε να υπάρχει για τους εκλογείς εκτός Επικρατείας του σταυρού προτίμησης, διαφωνώ αλλά είναι ένα επιχείρημα και αυτό μπορεί να ειπωθεί. Αλλά το να λέμε ότι δημιουργείται μια παγκόσμια περιφέρεια και αυτό είναι πρόβλημα, εδώ έχω επιφυλάξεις και δεν μπορώ να το δεχθώ ως επιχείρημα» Σημείωσε ότι εάν δημιουργούσαμε πέντε μονοεδρικές περιφέρειες από τη μια θα καταλογίζατε στη ΝΔ πολιτικό καιροσκοπισμό προκειμένου να εκλέξει και τους πέντε υποψήφιους αυτή και από την άλλη θα υποστηρίζατε ότι δεν είναι δυνατόν 10.000 ή 7.000 ή 5.000 εκλογείς να εκλέγουν έναν βουλευτή και 100.000 Έλληνες εκλογείς από την Ευρώπη να εκλέγουν και αυτοί έναν βουλευτή;». Σε ένα επόμενο βήμα θα μπορούσαμε να δούμε τον επιμερισμό ανά ήπειρο του αριθμού των βουλευτών που θα εκλέγονται αλλά θα πρέπει να δούμε με στοιχεία και τα δεδομένα συμμετοχής. Δεν μπορεί να έχουμε έναν βουλευτή για 5.000 εκλογείς και έναν για 100.000 εκλογείς. Αυτό θα είναι μια στρέβλωση που σήμερα δεν υπάρχει στις υπόλοιπες εκλογικές περιφέρειες. Συνεπώς είπε ο κ. Λιβάνιος «αυτά τα επιχειρήματα που λέγονται είναι προσχηματικά όπως και το επιχείρημα για την δυνατότητα τριπλάσιων εκλογικών δαπανών για τους υποψήφιους των Αποδήμων».

Σχετικά με την επίκριση ότι ο Απόδημος βουλευτής «σε ποιον θα λογοδοτεί», ο υπουργός είπε ότι «σήμερα ο εκλεγμένος βουλευτής Επικρατείας από την ομογένεια που λογοδοτεί; Λογοδοτεί σε άλλο κοινό;» και αντέστρεψε το επιχείρημα λέγοντας ότι «αντίθετα ο εκλεγμένος με σταυρό προτίμησης απόδημος βουλευτής που θα εκλεγεί θα μπορεί να λογοδοτεί πολύ πιο έντονα και ισχυρά στους εκλογείς του, όπως λογοδοτούν οι βουλευτές στους ψηφοφόρους της περιφέρείας τους» και «με τις νέες τεχνολογίες μπορεί να υπάρχει πολύ πιο άμεση και διαδραστική επικοινωνία του βουλευτή με το κοινό του».

Απαντώντας στην πρόταση που ειπώθηκε και από φορείς των Αποδήμων να υπάρχει ένα κοινό ψηφοδέλτιο όλων των υποψηφίων των κομμάτων, ο υπουργός είπε ότι «αυτή η λογική είναι βαθιά προβληματική καθώς τα κόμματα είναι εκείνα που συμμετέχουν στις εκλογές άρα δεν μπορεί να εξαιρείται μια περιφέρεια από αυτό το εκλογικό σύστημα». Τα εκλογικά αποτελέσματα από το εξωτερικό δεν μπορεί να ανακοινώνονται σε προγενέστερο χρόνο επειδή λόγω διαφοράς ώρας έχουν κλείσει νωρίτερα εκεί οι κάλπες. Το Σύνταγμα ορίζει ότι η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων γίνεται σε χρόνο ταυτόχρονο και κεντρικά με αυτά της επικράτειας.

Ο κ. Λιβάνιος απέρριψε επίσης ότι είναι αντισυνταγματική η επιστολική ψήφος, όπως αναφέρθηκε από κόμματα της Αντιπολίτευσης λέγοντας ότι « το ίδιο το Σύνταγμα είναι εκείνο που επιτρέπει κατ’ εξαίρεση την επιστολική ψήφος για τους εκτός επικρατείας» συνεπώς «δεν μπορεί να είναι αντισυνταγματικό κάτι που το λέει το ίδιο το Σύνταγμα». Οι δικλείδες ασφαλείας που έχουμε για την επιστολική ψήφο είναι από τις ισχυρότερες και αυστηρότερες που ακολουθούνται διεθνώς με πολλαπλά φίλτρα ελέγχου.

O υπουργός Εσωτερικών ενόψει της αυριανής συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια κάλεσε να συνεχιστεί ο γόνιμος διάλογος. Παράλληλα ενημέρωσε πως η σχετική διακομματική επιτροπή που έχει συσταθεί θα συνεχίσει να λειτουργεί καθώς «έχουμε μπροστά μας να δούμε και να οργανώσουμε τα θέματα ενημέρωσης των εκλογέων, που πρέπει να γίνει σε ένα κοινό τόπο και στο ίδιο πνεύμα των τριών προηγούμενων συνεδριάσεών της».

Οι θέσεις των κομμάτων της Αντιπολίτευσης

Ο εισηγητής του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Παναγιώτης Δουδωνής είπε ότι το νομοσχέδιο ρυθμίζει δύο θέματα, το ένα τη δημιουργία μια τριεδρικής περιφέρειας Αποδήμων και το άλλο την επιστολική ψήφο. Το ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ είπε διαχρονικά ήταν και είναι υπέρ της επιστολικής ψήφου, ενώ για το πρώτο σκέλος της δημιουργίας περιφέρειας Αποδήμων «έχουμε εκφράσει επανειλημμένως τις ενστάσεις που δεν είναι διαφορετικά με όσα ανέφεραν στην ακρόαση και οι φορείς των Αποδήμων». Η εκλογή σε μια παγκόσμια εκλογική περιφέρεια, είπε, δημιουργεί ζήτημα υψηλών εκλογικών δαπανών που ελλοχεύει τον κίνδυνο να έχουμε είτε celebrity υποψήφιους είτε μόνο πολύ πλουσίων. Επίσης, μεταξύ άλλων υπάρχει ζήτημα δίκαιης κατανομής αλλά και λογοδοσίας του κάθε βουλευτή που θα εκλεγεί σε αυτή την παγκόσμια εκλογική περιφέρεια. Σημείωσε ότι ορθώς καταργείται η έλλειψη ποσόστωσης φύλου καθώς κάτι τέτοιο ήταν αντισυνταγματικό άρα θα κατέπιπτε στο ΣτΕ. Το κεφαλαιώδεις, είπε ο κ. Δουδωνής είναι να προχωρήσει η επιστολική ψήφος.

Ο ειδικός αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος ανέφερε ότι η ψήφος των Αποδήμων άνοιξε το 2018 με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης Τσίπρα. Για την επιστολική ψήφο είπε πως δύο είναι τα σημεία αιχμής στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Η επιστολική ψήφος έχει μία εγγενή αδυναμία. Είναι προφανές, ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί η απόλυτη μυστικότητα, όπως αυτή διασφαλίζεται με την ψήφο στην κάλπη και στο παραβάν. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, υπάρχει η πίεση και η ανάγκη των πολιτών να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, ειδικά αυτοί οι οποίοι, όπως αναλύθηκε προηγουμένως και με την ακρόαση των φορέων, απέχουν πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα από τα εκλογικά κέντρα και επομένως, χρειάζεται να κάνουμε μια στάθμιση. Το γεγονός ότι οι τελευταίες Ευρωεκλογές διεξήχθησαν και με επιστολική ψήφο, παρέχει μια τεχνογνωσία και ένα έδαφος ασφαλούς κριτικής στις αδυναμίες όπως ότι κάποιοι δεν μπόρεσαν να εγγραφούν, ότι χάθηκαν κάποιες ψήφοι. Για το άλλο σκέλος του νομοσχεδίου που είναι η δημιουργία της ενιαίας εκλογικής περιφέρεια Αποδήμων είπε πως εδώ « τα προβλήματα είναι πολύ σοβαρά και οι ενστάσεις που ακούστηκαν, καθόλου δεν διασκεδάστηκαν από τις τοποθετήσεις, τόσο του Εισηγητή της Πλειοψηφίας, όσο και τις διευκρινίσεις του υπουργού. Το να επεκτείνεται η εκλογική περιφέρεια σε πλανητικό επίπεδο, δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα της εκπροσώπησης των Ελλήνων του εξωτερικού. Το πώς θα διεξαχθεί η προεκλογική εκστρατεία σε πλανητικό επίπεδο, είναι επίσης κάτι το οποίο και δεν μπορεί να το απαντήσει κανείς, αλλά και δεν υπάρχουν εύκολες απαντήσεις» και σημείωσε ότι «πλην ενός φορέα από τους Απόδημους κανένας άλλος δεν τοποθετήθηκε θετικά στο θέμα της ενιαίας εκλογικής περιφέρειας σε παγκόσμιο επίπεδο καθώς αυτός που θα εκλεγεί τι θα εκφράζει, ποιον θα εκπροσωπεί και που θα λογοδοτεί;»

Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής επέμεινε στην καταψήφιση του νομοσχεδίου υποστηρίζοντας ότι το ενδιαφέρον της Κυβέρνησης εξαντλείται μόνο για τις ψήφους των Ελλήνων μεταναστών και όχι για τα πραγματικά τους προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Η επιστολική ψήφος, είπε, από μόνη της ελάχιστα επηρεάζει το ενδιαφέρον συμμετοχής, όπως επιβεβαιώθηκε και στις πρόσφατες ευρωεκλογές. Η επιστολική ψήφος, είπε, «είναι μια επιλογή στρατηγικού χαρακτήρα για όλο το αστικό πολιτικό σύστημα καθώς αυτό που θέλετε είναι η αποστασιοποίηση του εκλογικού σώματος από την άμεση, ζωντανή και αυτοπρόσωπη εκλογική διαδικασία». Θέλετε, ανέφερε, «να κυριαρχήσει η εξ αποστάσεως διαμόρφωση στάσης και όχι ουσιαστική συμμετοχή». Οι εκλογές, είπε, «είναι σοβαρή διαδικασία» και «η διαφωνία μας αφορά τον πυρήνα της επιστολικής ψήφου και επί της Αρχής της», είναι «διαφωνία βαθιά ιδεολογική, αξιακή για τον λαϊκό παράγοντα» Το νομοσχέδιο αυτό, πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι για το ΚΚΕ είναι «μια τομή αντιδραστική που εγείρει σοβαρά ζητήματα παραβίασης της ψήφου και του αδιάβλητου των εκλογών». Επέκρινε το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ ότι εστιάζουν την κριτική τους στην δημιουργία της νέας τριεδρικής περιφέρειας Αποδήμων και όχι στην επιστολική ψήφο αντί μιας γενναίας αύξησης των εκλογικών τμημάτων στο εξωτερικό.

Η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου, είπε πως εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ το 2019 με τις προτάσεις της Επιτροπής που είχε γίνει τότε αποδείξαμε ότι ήμασταν κυβέρνηση που θέλει τη συμμετοχή των Αποδήμων στις βουλευτικές εκλογές και ότι θέλουμε να αναδεικνύουν οι ίδιοι τους εκπροσώπους τους αναλογικά και διασφαλίζαμε την ισοτιμία της ψήφου. Εμείς ψηφίσαμε, λοιπόν, το 2019 τον νόμο για τη διευκόλυνση της ψήφου των Αποδήμων». Διαφώνησε με τη δημιουργία μιας τριεδρικής ενιαίας περιφέρειας Αποδήμων λέγοντας ότι δεν είναι δίκαιο οι Απόδημοι, για παράδειγμα, της Ευρώπης να είναι στην ίδια περιφέρεια με αυτή των ΗΠΑ, καθώς ο πληθυσμός των Ελλήνων που ψηφίζει στην Ευρώπη είναι πολλαπλάσιος, άρα υπάρχει θέμα αντιπροσωπευτικότητας. Ένας εκλογέας δε μπορεί να γνωρίζει τους υποψήφιους βουλευτές από τις 5 Ηπείρους, ώστε να τους ψηφίσει με πλήρη συνείδηση. Για την Επιστολική ψήφο είπε πως αυτή δεν θα πρέπει να δίνεται σε όσους έχουν εκλογικό τμήμα στην πόλη που ζουν καθώς η επιστολική ψήφο δε διασφαλίζει πλήρως καμία από τις τρεις Αρχές του Συντάγματος: της μυστικότητας της ψήφου, του αδιάβλητου της ψηφοφορίας και της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης Παράσχος Παπαδάκης επέμεινε ότι «συνεχίζουμε να πιστεύουμε γενικά ότι το πνεύμα του νόμου δεν είναι να βοηθήσει τους Έλληνες του εξωτερικού για να έχουν μια ουσιαστική και δίκαιη εκπροσώπηση στη Βουλή των Ελλήνων. Πιστεύουμε ότι όλο αυτό γίνεται για να προωθήσει η κυβερνητική πλειοψηφία τα δικά της συμφέροντα και των μεγάλων κομμάτων». Εμείς, είπε, αυτό το οποίο είχαμε προτείνει τον Ιούλιο του 2023 ήταν μια δίκαιη εκπροσώπηση 10 εδρών, μια υπερκομματική εκπροσώπηση που θα καλύπτει και όλο το φάσμα των Ελλήνων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Διότι οι 3 έδρες δεν επαρκούν αν θέλουμε να μιλάμε για μια συνολική εκπροσώπηση. Σημείωσε ότι με την αύξηση των εκλογικών δαπανών για τους υποψήφιους των συνδυασμών των Αποδήμων θα καταλήξει να μπαίνουν μέσα στην Βουλή τα golden boys, να παίρνεις ολιγάρχες, να μπαίνουν σελέμπριτι, να μπαίνει η οικονομική ελίτ και όχι οι υποψήφιοι λαϊκών στρωμάτων ή οι μεμονωμένοι υποψήφιοι ανεξάρτητοι» Δήλωσε ότι «δεν μπορούμε να στηρίξουμε το εν λόγω νομοσχέδιο» ζήτησε η καταμέτρηση των ψήφων στα εκλογικά τμήματα του εξωτερικού και οι έδρες των Αποδήμων να μην αφαιρεθούν από τις 15 του Επικρατείας αλλά από τις άλλες 285 ενώ έθεσε θέμα και προσωπικών δεδομένων όπως και μη εμπλοκής ιδιωτικών εταιρειών στις μεταφορές των ψηφοδελτίων.

Ο ειδικός αγορητής της Νίκης Τάσος Οικονομόπουλος είπε για το νομοσχέδιο ότι εμείς προτείνουμε τον τρόπο της νομοθετικής επίλυσης του ζητήματος, απλά, καθαρά και εποικοδομητικά, με ένταξη της Περιφέρειας Αποδήμων σε αναθεώρηση του Προεδρικού Διατάγματος 8/2023 για τον καθορισμό του αριθμού εδρών στις περιφέρειες, πλην των βουλευτών επικρατείας που είναι η μόνη με αριθμό ανεξάρτητο από πληθυσμό περιφέρειας ή επικράτειας και με περιοδική αναθεώρηση όπως στις περιφέρειες ημεδαπής με την απογραφή πληθυσμού. Διαφωνούμε με τον κύριο Υπουργό ότι δεν μπορεί να προσδιοριστεί νόμιμος πληθυσμός Περιφέρειας Αποδήμων, όχι προφανώς με την έννοια του δημότη όπως στην ημεδαπή, αλλά κατ’ αναλογία. «Mutatis Mutandis» που έλεγαν οι Λατίνοι. Σε κάθε περίπτωση, είτε τους ονομάσουμε νόμιμο πληθυσμό, είτε εγγεγραμμένους σε εκλογικό κατάλογο, είτε δημότες, το ζήτημα της ισότητας της ψήφου παραμένει ακέραιο. Η ορολογία είναι απλώς υπεκφυγή από την ουσία και για να μη δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις καθώς ξέρουμε ότι το πόσες έδρες θα λάβει τελικά η Περιφέρεια Αποδήμων δεν επηρεάζει το πόσες έδρες θα λάβει συνολικά κάθε κόμμα. Το Προεδρικό Διάταγμα 26/2012 που παρακολουθεί τους νόμους Σκανδαλίδη και Παυλόπουλου διατήρησε αυτή τη λογική να προκαθορίζεται ο συνολικός αριθμός των εδρών από το πανελλαδικό, παγκόσμιο πια ποσοστό κάθε κόμματος και η κατανομή των εδρών στις περιφέρειες να έπεται» και πρόσθεσε πως «η ΝΙΚΗ δεν επιχειρεί πονηρά να εξασφαλίσει περισσότερες έδρες, όπως κάποια άλλα κόμματα προσδοκούν. Η ανησυχία μας για τη συνταγματικότητα της ρύθμισης είναι γνήσια και γι’ αυτό το λόγο προτείνουμε και συγκεκριμένο τρόπο αντιμετώπισης».

Ο ειδικός αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, επί του νομοσχεδίου είπε ότι έχουμε εκφράσει τις ενστάσεις μας και στην δημιουργία μια ενιαίας εκλογικής περιφέρειας Αποδήμων ως μια στην πραγματικότητά πλανητική περιφέρεια που περιλαμβάνει όλο τον κόσμο πλην της Ελλάδας. Υποστήριξε ότι η τριεδρικότητα της περιφέρειας αυτής ευνοεί το πρώτο κόμμα και έστω και περιορισμένα αλλάζει τους κανόνες του παιχνιδιού για τις επόμενες εκλογές, κάτι το οποίο με αλλεπάλληλες δηλώσεις του ο πρωθυπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα κάνει. Η δημιουργία μια τέτοιας παγκόσμιας περιφέρειας, είπε ο βουλευτής, προωθεί το πολιτικό χρήμα, με το να μπορεί να διαθέσει ένας υποψήφιος το ένα τέταρτο του εκατομμυρίου ευρώ για την προεκλογική του εκστρατεία. Για την επιστολική ψήφο των Αποδήμων στις εθνικές εκλογές είπε πως είναι θετικό μέτρο αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένας γραπτώς απολογισμός του πώς υλοποιήθηκε η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στις Ευρωεκλογές για πρώτη φορά στην περίπτωση των Ελλήνων του εξωτερικού. Να υπάρξει, δηλαδή, μία πλήρης απογραφή, του τι πήγε καλά, τι δεν πήγε καλά, τι θα μπορούσε να διορθωθεί.

Τοποθετήσεις για τις διεθνείς εξελίξεις

Ο εισηγητής της μειοψηφίας αλλά και οι ειδικοί αγορητές των κομμάτων, στο πλαίσιο της συνεδρίασης εξέφρασαν την βαθύτατη ανησυχία τους για τις διεθνείς εξελίξεις και ζήτησαν ενημέρωση από την Βουλή και από την Κυβέρνηση.

Ο εισηγητής της μειοψηφίας Παναγιώτης Δουδωνής υπογράμμισε την ανάγκη ύπαρξης μιας σοβαρής εθνικής γραμμής και ζήτησε την πλήρη ενημέρωση όλων των κομμάτων. Εξέφρασε την αλληλεγγύη του στους αδελφούς Κυπρίους που υφίστανται τις συνέπειες αυτής της πολεμικής σύρραξης. Ο κ. Δουδωνής επέκρινε τον υπουργό Υγείας ‘Αδωνι Γεωργιάδη καταλογίζοντάς τους ότι στις αναρτήσεις που έκανε υιοθέτησε γηπεδικούς όρους και ζήτησε να υπάρξει περιορισμός του γιατί όπως είπε «όλα δεν μπαίνουν στο βωμό της μικροκομματικής εσωκομματικής πολιτικής».

Ο αγορητής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος είπε ότι «η περιοχή μας φλέγεται , οι συνθήκες είναι έκρυθμες από τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και την συνεπικουρία του Ισραήλ που άνοιξαν τον ασκό του αιόλου και έχουμε πολλές επιφυλάξεις για το πως θα εξελιχθεί αυτή όλη η υπόθεση» Η Ελλάδα πρόσθεσε «θα πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν θα εμπλέκει σε καμιά περίπτωση σε αυτή την πολεμική αντιπαράθεση» και «ταυτόχρονα να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα, συνέπεια και κυρίως οργάνωση στον απεγκλωβισμό όλων των Ελλήνων πολιτών». Παράλληλα, να συγκληθεί το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών όπου θα ενημερωθούν τα πολιτικά κόμματα και για το τι σκοπεύει να πράξει η Κυβέρνηση.

Ο αγορητής του ΚΚΕ Γιάννης Δελής, ανέγνωσε την επιστολή που απέστειλε ο γενικός γραμματέας του κόμματος Δημήτρης Κουτσούμπας στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη σχετικά με τις διεθνείς εξελίξεις με την οποία ζητά την αναβολή της αυριανής συζήτησης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια και την πραγματοποίηση ενημέρωσης της Ολομέλειας από την Κυβέρνηση.

Η αγορήτρια της Νέας Αριστεράς Θεανώ Φωτίου είπε πως «οδεύουμε σε ένα νέο απρόβλεπτο γύρο πολεμικής σύγκρουσης. Γάζα, Ουκρανία και τώρα Ιράν. Έγινε αυτό που μάλλον περιμέναμε όλοι. Δηλαδή, Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν. Ο παγκόσμιος «τραμπισμός» και τα αυταρχικά καθεστώτα κινούνται ήδη σε μια τροχιά, που ο πόλεμος είναι μια διαρκής απειλή. Γίνεται εργαλείο πολιτικής. Δεν πρόκειται, βέβαια, μόνο για γεωπολιτικές κινήσεις. Πρόκειται για μια βαθύτερη ιδεολογική μετατόπιση, εξού και η παρέμβαση του κυρίου Γεωργιάδη σήμερα» και τόνισε πως «εμείς καταθέσαμε αίτημα για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση για το θέμα του Ιράν, αύριο στη Βουλή « και έχουμε ζητήσει « να μην εμπλακεί η χώρα και ιδιαίτερα οι βάσεις μας στη Σούδα σε καμία εμπλοκή στρατιωτική και βεβαίως, να ενημερωθούμε και να δούμε, τι θα γίνει με την εμπλοκή της Κύπρου».

Ο αγορητής της Ελληνικής Λύσης Παράσχος Παπαδάκης είπε ότι «είναι πολύ δύσκολο θεωρώ για όλους μας να συζητάμε για ένα νομοσχέδιο, ενώ ξέρουμε ότι χτυπάνε την αδερφή μας Κύπρο . Αυτή τη στιγμή χτυπιέται η Κύπρος και πρέπει, κατά την άποψή μας, να αποσύρετε το νομοσχέδιο, κύριε Υπουργέ, προσωρινά έτσι ώστε να δούμε πώς θα πάει αυτή η κατάσταση και να γίνει μια ενημέρωση σε επίπεδο πολιτικών Αρχηγών. Διότι δεν νοείται να είμαστε εμείς σήμερα εδώ να νομοθετούμε, αύριο να συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο σαν να μην τρέχει τίποτα και το Ιράν να χτυπάει την αδελφή μας Κύπρο. Μήπως πρέπει να το δείτε λίγο πιο σοβαρά αυτό το ζήτημα, έτσι ώστε να αναστείλουμε τις νομοθετικές εργασίες; Να γίνει μια ενημέρωση κι εδώ είμαστε πάλι να το φέρετε όποτε θέλετε, εφόσον περάσει αυτή η ανησυχία και αυτή η επικινδυνότητα, για να το συζητήσουμε»

Ο αγορητής της Νίκης Τάσος Οικονομόπουλος ανέφερε ότι «με κομμένη την ανάσα, όλος ο ελληνικός λαός βλέπει το σημαντικότερο οπλικό σύστημα που διαθέτουμε αυτή τη στιγμή, τη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ» μαζί με 130 περίπου Έλληνες που υπηρετούν, να κατευθύνεται προς την Κύπρο για να λάβει μέρος σε εχθροπραξίες και πολεμικές επιχειρήσεις, για να προστατεύσουμε τους Έλληνες της Μέσης Ανατολής, τους Έλληνες της Κύπρου, τους ανθρώπους τους δικούς μας που χιλιάδες οικογένειες αγωνιούν αν θα γυρίσουν ή όχι και πώς θα επαναπατριστούν» και πρόσθεσε πως «η Ελληνική Κυβέρνηση αντί να ασχολείται με αυτό το τεράστιο ζήτημα που προέκυψε, εμείς ασχολούμαστε αν θα τους δώσουμε επιστολική ψήφο, αν θα είναι ένας ή τρεις, αν θα ψηφίσουν οι άντρες ή οι γυναίκες. Μήπως θα έπρεπε η Ελληνική Βουλή να δείξει έστω και την ύστατη ώρα λίγο το ανθρώπινο πρόσωπό της και αντί να ασχολείται με αυτά τα θέματα, τα οποία είναι επουσιώδη, να ασχοληθεί λίγο με τον επαναπατρισμό των ανθρώπων αυτών και με την ενημέρωση του Κοινοβουλίου με το τι πρέπει να κάνουμε, με το πώς πρέπει να τους προστατεύσουμε, πώς πρέπει να ενεργήσουμε, τη στάση που πρέπει να κρατήσουμε, να συνεδριάσει στο ΚΥΣΕΑ. Είναι δυνατόν να κινδυνεύει το σοβαρότερο οπλικό μας σύστημα και εμείς να καθόμαστε και να συζητάμε για επιστολικές ψήφους;»

Ο αγορητής της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, ανέφερε πως βρισκόμαστε από τα χαράματα του Σαββάτου, μπροστά σε μία γενικευμένη σύρραξη στην περιοχή, η οποία φαίνεται πως εκλαμβάνει διαστάσεις που απειλούν και τον ελληνικό χώρο και οι συνθήκες, όσον αφορά τη χώρα μας, αλλά και την Κύπρο, από τα μεσάνυκτα χθες, έχουν αρχίσει να δημιουργούν μια σειρά από σοβαρούς προβληματισμούς». Ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του την Κυριακή, είπε «έκανε λόγο για την ανάγκη αποκλιμάκωσης της σύρραξης και μίλησε και για το διεθνές Δίκαιο. Ωστόσο, η στάση της ελληνικής Κυβέρνησης χρήζει αποσαφήνισης και ιδίως όσον αφορά δύο κρίσιμα θέματα. Το πρώτο είναι, κατά πόσο η επίκληση του διεθνούς Δικαίου οδηγεί σε μία θέση, εκ μέρους της ελληνικής Κυβέρνησης, κατά των παραβιάσεων του διεθνούς Δικαίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ και το δεύτερο ερώτημα είναι, κατά πόσο η ελληνική Κυβέρνηση θα πάρει μια σαφή στάση, όσον αφορά την απαγόρευση χρήσης των αμερικανικών Βάσεων στο ελληνικό έδαφος, για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή». Η θέση της Πλεύσης Ελευθερίας είπε ότι είναι πως «πρέπει να υπάρξει πλήρης σεβασμός στο Διεθνές Δίκαιο. Η Ελληνική Κυβέρνηση θα πρέπει να καταδικάζει τις πράξεις που παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και ότι δεν θα πρέπει να εμπλακεί η χώρα στη σύρραξη αυτή, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να κάνουμε ότι περνάει από το χέρι μας, ούτως ώστε να συμβάλουμε στην ειρήνη στην περιοχή».