Η εβδομάδα που ξεκινά φέρνει μαζί της έντονες δοκιμασίες και αρκετές προκλήσεις για ορισμένους εκπροσώπους του ζωδιακού κύκλου. Παρά τις θετικές όψεις που μπορεί να υπάρχουν, τρία ζώδια βρίσκονται στο επίκεντρο πλανητικών πιέσεων, καλούμενα να διαχειριστούν νεύρα, ασάφειες και το αίσθημα της απομόνωσης.

ΖΥΓΟΣ

Οι Ζυγοί, παρά την παρουσία του Ήλιου και του Ερμή στο ζώδιό τους που τους δίνει μια δόση αισιοδοξίας, πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί στις επικοινωνίες τους. Η εβδομάδα είναι γεμάτη ασάφεια, παραλείψεις και ασυνεννοησία που μπορούν να μετατρέψουν ακόμα και τις πιο μικρές διενέξεις σε «επικούς καβγάδες».

Το κλειδί είναι η ηρεμία. Οι Ζυγοί καλούνται να βάλουν στην άκρη τα νεύρα τους και να επιλέξουν την ήρεμη συζήτηση, αποφεύγοντας να πιέσουν τον εαυτό τους στα άκρα.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ

Ο Αιγόκερως αντιμετωπίζει μία περίοδο όπου τα συναισθήματα μπερδεύονται και η κρίση δεν είναι η πιο καθαρή. Η διατήρηση της ψυχραιμίας και της καθαρής σκέψης είναι ζωτικής σημασίας, τόσο στον επαγγελματικό όσο και στον προσωπικό τομέα.

Οι υπερβολές και οι εντάσεις κυριαρχούν, γι’ αυτό κάθε γρήγορη ή βιαστική απόφαση πρέπει να αποφευχθεί. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε διαδικαστικά θέματα, έγγραφα και επίσημες συνεννοήσεις, όπου μία παράλειψη μπορεί να κοστίσει.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Οι Τοξότες μπορεί να βιώσουν ένα έντονο αίσθημα απομόνωσης, ειδικά από τα άτομα που συνήθως τους στηρίζουν. Η μεγαλύτερη δοκιμασία εντοπίζεται στον επαγγελματικό τομέα, όπου, παρά τις πιθανές επιτυχίες, η απίστευτη κούραση δεν θα τους επιτρέψει να τις χαρούν πραγματικά.

Είναι κρίσιμο να δώσουν σημασία σε μικρές διαφορές – εάν παραμεληθούν, μπορούν να γίνουν καταλυτικές για τη μελλοντική τους πορεία. Η υγεία τους απαιτεί να μπει σε πρώτο πλάνο, με την άμεση και επιτακτική ανάγκη για ξεκούραση.