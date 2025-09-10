Τα 3 ζώδια που δυσκολεύονται να δείξουν στοργή – Καλό είναι να αποφύγετε να στραφείτε σε αυτά

Σύμφωνα με την αστρολογία, αν αναζητάτε συναισθηματική υποστήριξη, καλό είναι να αποφύγετε να στραφείτε σε τρία συγκεκριμένα ζώδια. Θεωρούνται τα λιγότερο στοργικά, καθώς είναι πιο πιθανό να σας δώσουν ένα σύντομο, αναίσθητο χτύπημα στην πλάτη παρά μια μεγάλη, παρηγορητική αγκαλιά.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ

Οι Σκορπιοί έχουν έναν αέρα μυστηρίου γύρω τους και δυσκολεύονται να ανοιχτούν συναισθηματικά. Παρά το γεγονός ότι είναι ζώδιο του νερού, η τάση τους να είναι μυστικοπαθείς μπορεί να τους κάνει να φαίνονται αδιάφοροι και να δυσκολεύουν τους άλλους να τους πλησιάσουν. Η ανεξαρτησία τους και η απροθυμία τους να είναι ευάλωτοι, τους καθιστά λιγότερο πιθανό να προσφέρουν παρηγοριά.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Ως ζώδιο της φωτιάς, οι Τοξότες είναι παθιασμένοι και εστιάζουν στη δική τους προσωπική ανάπτυξη και ελευθερία. Αυτή η συνεχής κίνηση και η επιθυμία τους για ανεξαρτησία μπορεί να τους κάνει να φαίνονται εγωιστές και απρόθυμους να ασχοληθούν με τα προβλήματα των άλλων. Ωστόσο, για όσους τους γνωρίζουν καλά, η πίστη τους είναι δεδομένη.

ΚΡΙΟΣ

Τέλος, ο Κριός χαρακτηρίζεται από την ανταγωνιστική και παρορμητική του φύση. Οι Κριοί δεν διστάζουν να πουν αυτό που σκέφτονται, χωρίς να λαμβάνουν υπόψη τα συναισθήματα των άλλων. Πάντα βάζουν τον εαυτό τους πρώτα, γεγονός που τους καθιστά το ζώδιο που νοιάζεται λιγότερο.

Ακόμη και αν προσπαθήσουν να παρηγορήσουν κάποιον, το πιθανότερο είναι να το κάνουν ως αγγαρεία.