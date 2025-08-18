Νέα ξεκινήματα και ευκαιρίες – Τα 3 τυχερά ζώδια που θα αλλάξουν τη ζωή τους αυτή την εβδομάδα

Η εβδομάδα από τις 18 έως τις 24 Αυγούστου 2025 φέρνει μια έκρηξη κοσμικής ενέργειας, χαμογελώντας σε τρία συγκεκριμένα ζώδια. Με τις ουράνιες συνθήκες να ευνοούν τις αλλαγές και τα νέα ξεκινήματα, το σύμπαν στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τόλμη και πίστη στο ένστικτο.

Η αστρολογική εβδομάδα ξεκινά με μια ισχυρή σύνοδο Σελήνης και Αφροδίτης στον Καρκίνο την Τετάρτη 20 Αυγούστου, ενισχύοντας τη διαίσθηση και φέρνοντας ευκαιρίες τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική ζωή.

Την Πέμπτη 21 Αυγούστου, η συνάντηση Σελήνης και Ερμή στον Λέοντα ανοίγει τον δρόμο για νέες προοπτικές, ενώ η εβδομάδα κορυφώνεται με τη Νέα Σελήνη στην Παρθένο την Κυριακή 24 Αυγούστου.

Η Νέα Σελήνη αυτή, που είναι η πρώτη από δύο διαδοχικές, σηματοδοτεί μια περίοδο θεραπείας και πρακτικής σκέψης, προετοιμάζοντας το έδαφος για ριζικές αλλαγές.

Τα 3 τυχερά ζώδια της εβδομάδας

Σκορπιός

Για τους Σκορπιούς, αυτή η εβδομάδα είναι μια υπενθύμιση ότι η τύχη είναι με το μέρος τους. Παρόλο που μπορεί να νιώθουν ανασφάλεια, η σύνοδος Σελήνης-Αφροδίτης τους δίνει ώθηση για νέα ξεκινήματα, ταξίδια και ευκαιρίες σε όλους τους τομείς.

Το μήνυμα είναι απλό: εμπιστευτείτε τη διαίσθησή σας, ρισκάρετε και διεκδικήστε την αφθονία που σας αξίζει.

Τοξότης

Οι Τοξότες βρίσκονται σε μια περίοδο ανάκτησης της δύναμής τους. Η συνάντηση Σελήνης-Ερμή στον Λέοντα τους καλεί να επανεξετάσουν παλαιότερα ζητήματα, βρίσκοντας τη λύση μέσα από την εσωτερική τους σοφία. Η εβδομάδα αυτή τους ωθεί να πάρουν τον έλεγχο της ζωής τους και να τολμήσουν, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο γεμάτο επιτυχίες και ευκαιρίες.

Αιγόκερως

Για τους Αιγόκερους, η Εποχή της Παρθένου που ξεκινά στις 22 Αυγούστου και η Νέα Σελήνη στις 24 του μήνα είναι η ιδανική στιγμή για προγραμματισμό. Η τυχερή ενέργεια τους βοηθά να οργανώσουν τα σχέδιά τους και να κάνουν σταθερά βήματα προς την επίτευξη των στόχων τους.

Αυτή η περίοδος είναι απλά η αρχή, καθώς η δεύτερη Νέα Σελήνη, που θα είναι Ηλιακή Έκλειψη στις 21 Σεπτεμβρίου, θα φέρει ακόμη μεγαλύτερες και πιο δραστικές αλλαγές.