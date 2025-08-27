Αυτά τα 4 ζώδια θα περάσουν τις καλύτερες μέρες τους την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 2025

Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου 2025 έρχεται με ανανεωμένη αστρολογική αύρα, φέρνοντας μαζί της μία αίσθηση ανακούφισης και θετικής ενέργειας για ορισμένα από τα ζώδια. Με τον Ερμή να βγαίνει από τη σκιά της ανάδρομης πορείας του στον Λέοντα, η καθημερινότητά μας αποκτά ξανά νούμερα ταχύτητας, καθώς τα θέματα επικοινωνίας, οι επαφές, οι δοσοληψίες και οι μετακινήσεις μας αρχίζουν να κυλούν με μεγαλύτερη ομαλότητα.

Παρόλο που βρισκόμαστε στην «τελική ευθεία» του καλοκαιριού, οι αστρολογικές αυτές συνθήκες δεν μας αφήνουν να χάσουμε την καλοκαιρινή μας διάθεση, αλλά μας προτρέπουν να αδράξουμε τις τελευταίες στιγμές της θερινής περιόδου.

ΚΡΙΟΣ

Πρώτος στη λίστα των τυχερών είναι ο Κριός. Με τον Ερμή να ευνοεί τον τομέα των σχέσεων, ο Κριός θα έχει την ευκαιρία να λύσει παρεξηγήσεις, να επικοινωνήσει με μεγαλύτερη σαφήνεια και να βελτιώσει τις προσωπικές του σχέσεις.

Ο δυναμισμός και η αποφασιστικότητα του Κριού θα ενισχυθούν, δίνοντάς του την ώθηση που χρειάζεται για να πετύχει τους στόχους του.

ΔΙΔΥΜΟΙ

Ακολουθούν οι Δίδυμοι, οι οποίοι θα δουν την επικοινωνία τους να βελτιώνεται δραματικά. Η ανανεωμένη αυτή ενέργεια θα τους βοηθήσει να εκφράσουν τις ιδέες τους, να κάνουν νέες γνωριμίες και να απολαύσουν συζητήσεις που θα τους γεμίσουν με έμπνευση και δημιουργικότητα.

ΛΕΩΝ

Ο Λέων, που φιλοξένησε την ανάδρομη πορεία του Ερμή, θα νιώσει επιτέλους την ανακούφιση. Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου είναι ιδανική για να διευθετηθούν εκκρεμότητες, να ληφθούν αποφάσεις και έτσι ο Λέων να προχωρήσει μπροστά με αυτοπεποίθηση.

Η φυσική του λάμψη και η γοητεία του θα είναι πιο έντονες από ποτέ, προσελκύοντας νέες ευκαιρίες.

ΤΟΞΟΤΗΣ

Τέλος, ο Τοξότης θα δει την ενέργειά του να απογειώνεται. Η αισιοδοξία και η περιπετειώδης φύση του θα είναι στο επίκεντρο, δίνοντάς του την ευκαιρία για νέα ταξίδια, γνώριμες εξόδους και αξέχαστες εμπειρίες. Η επιρροή του Ερμή θα τον βοηθήσει να επεκτείνει τους ορίζοντές του και να βρει νέους τρόπους για να απολαύσει τις τελευταίες ημέρες του καλοκαιριού.