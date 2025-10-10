Υπουργείο Υγείας: Εμβόλια γρίπης, κορονοϊού και RSV στα παιδιά

Η εποχή των εμβολίων έχει ξεκινήσει καθώς οι λοιμώξεις ενόψει του χειμώνα είναι προ των πυλών. Το Υπουργείο Υγείας προχώρησε σε συστάσεις για τον εμβολιασμό των παιδιών για τη γρίπη, τον κορονοϊό αλλά και τον ιό RSV.

Με νέες οδηγίες και διευκρινίσεις συστήνει στους γονείς να εμβολιάσουν τα παιδιά τους ειδικά εάν ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Πότε πρέπει να γίνει ο εμβολιασμός των παιδιών

Ο εμβολιασμός στα παιδιά σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών πρέπει να γίνεται από τις 15 Οκτωβρίου μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου προκειμένου να υπάρχει ανοσολογική απάντηση. Στις νέες οδηγίες που εκδόθηκαν περιλαμβάνονται και όλα τα νέα εμβόλια που κυκλοφορούν στη χώρα μας καθώς υπάρχουν νέα επιδημιολογικά δεδομένα.

Το εμβόλιο γρίπης συστήνεται:

Σε όλα τα βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 μηνών έως 5 ετών.

Σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 5 ετών και άνω που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Στα παιδιά που ο εμβολιασμός για γρίπη έχει ένδειξη, το αντιγριπικό εμβόλιο γίνεται μια φορά κάθε χρόνο.

Εμβόλιο για τον κορονοϊό

Χορηγείται σε άτομα ηλικίας 6 μηνών και άνω που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου

Σε ανεμβολίαστα άτομα, ηλικίας 5 ετών και άνω χορηγείται μόνο μια δόση του επικαιροποιημένου εμβολίου ως βασικός εμβολιασμός.

Σε ανεμβολίαστα άτομα, ηλικίας 6 μηνών ως 4 ετών χορηγούνται 3 δόσεις του επικαιροποιημένου εμβολίου ως βασικός εμβολιασμός (σύμφωνα με τις ισχύουσες συστάσεις). H δεύτερη δόση συνιστάται να χορηγείται 3-8 εβδομάδες μετά την πρώτη, ακολουθούμενη από μια τρίτη δόση τουλάχιστον 8 εβδομάδες μετά τη δεύτερη.

RSV, αναπνευστικός συγκυτιακός ιός

Για πρώτη φορά συστήνεται παθητική ανοσοποίηση για τα νεογνά, τα βρέφη και τα παιδιά έως 2 ετών με τη χορήγηση μονοκλωνικού αντισώματος (nirsevimab), που παρέχει προστασία έναντι του RSV για πέντε μήνες. Όπως συστήνεται:

Τα νεογέννητα που γεννήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυξημένης κυκλοφορίας του RSV (από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου) και η μητέρα τους δεν είχε εμβολιαστεί έναντι του RSV κατά την εγκυμοσύνη συστήνεται να λαμβάνουν Nirsevimab πριν την έξοδο από το Μαιευτήριο. Εάν αυτό δεν γίνει κατορθωτό, συστήνεται η ανοσοποίηση με Nirsevimab να γίνει το ταχύτερο δυνατό και κατά προτίμηση εντός των πρώτων 7 ημερών της ζωής.

Τα βρέφη ηλικίας <6 μηνών κατά την έναρξη της περιόδου αυξημένης κυκλοφορίας του RSV (Νοέμβριο) με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από RSV και μητέρα που δεν είχε εμβολιαστεί έναντι του RSV κατά την εγκυμοσύνη συστήνεται να λαμβάνουν Nirsevimab στην αρχή της περιόδου RSV (Νοέμβριο).

Τα βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 έως <24 μηνών κατά την έναρξη της περιόδου αυξημένης κυκλοφορίας του RSV (Νοέμβριο) με παράγοντες κινδύνου για σοβαρή λοίμωξη από RSV συστήνεται να λαμβάνουν Nirsevimab στην αρχή της περιόδου RSV (Νοέμβριο).