TONOSAN Immunity από την UNI-PHARMA: Τόνωση για το ανοσοποιητικό – Σύνθεση κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας

Κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, η αυξημένη κυκλοφορία αναπνευστικών ιών φέρνει το ανοσοποιητικό μας σύστημα αντιμέτωπο με περισσότερες προκλήσεις. Η σωστή διατροφή και η επαρκής πρόσληψη βιταμινών και ιχνοστοιχείων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για τη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος.

Το TONOSAN Immunity της UNI-PHARMA, αποτελεί ένα καινοτόμο συμπλήρωμα διατροφής, με επιστημονικά τεκμηριωμένα φυτικά συστατικά για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος.

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Η μοναδική του σύνθεση κατοχυρώθηκε πρόσφατα με εθνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (GR1011108).

Η πατέντα βασίζεται στον καινοτόμο συνδυασμό βιταμινών Α, Β9 (φολικό οξύ), Β12, C, D μετάλλων, ιχνοστοιχείων, πρόπολης και του τριπλού συνδυασμού φυτικών εκχυλισμάτων εχινάκειας, πρίμουλας και κίστου, σε μία κοινή φόρμουλα υπό τη μορφή δισκίου.

Ιδανικό για λήψη πριν και κατά τη διάρκεια του χειμώνα και του φθινοπώρου και σε περιόδους έξαρσης του κοινού κρυολογήματος και της γρίπης.

Προσφέρει πολλαπλή και πολυεπίπεδη δράση:

• Οι βιταμίνες Α, Β9 (φυλλικό οξύ), Β12, C και D, καθώς και ο ψευδάργυρος, ο χαλκός και το σελήνιο, συμβάλλουν στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

• Η πρόπολη εμφανίζει αντιμικροβιακή, αντιιική και αντιμυκητιακή δράση1.

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• Η εχινάκεια είναι φαρμακευτικό βότανο με σημαντικές ανοσοδιεγερτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, και χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του κοινού κρυολογήματος αλλά και για τη βραχυπρόθεσμη πρόληψη και θεραπεία του2.

• Η πρίμουλα χρησιμοποιείται παραδοσιακά ως φυτικό φαρμακευτικό προϊόν για τις αποχρεμπτικές του ιδιότητες στον βήχα που σχετίζεται με το κρυολόγημα. Ένα μείγμα σαπωνινών από πρίμουλα παρουσίασε δραστικότητα κατά του ιού της γρίπης, προκαλώντας σημαντική αναστολή3.

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• Το εκχύλισμα από κίστο είναι πλούσιο σε πολυφαινόλες προσφέροντας αντιοξειδωτική προστασία ενώ από ευρήματα μελετών προκύπτει ότι παρουσιάζει αντιική δράση κατά του παθογόνου ιού της γρίπης4.

Συνιστώμενη δόση 1 δισκίο TONOSAN® Immunity την ημέρα ή σύμφωνα με τις υποδείξεις του γιατρού σας, κατά προτίμηση μαζί με το μεσημεριανό σας γεύμα.

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• Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 70184/27-6-2023 (Το προϊόν δεν υπόκειται σε διαδικασία αδειοδότησης).

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα.