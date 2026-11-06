Νέα απάτη με SMS για δήθεν τροχαίες παραβάσεις – Στέλνουν συνδέσμους για λήψη αρχείων και προσπαθούν να παγιδεύσουν τους πολίτες

Ένα νέο κύμα παραπλανητικών μηνυμάτων SMS βρίσκεται σε εξέλιξη, με επιτήδειους να χρησιμοποιούν ως πρόσχημα δήθεν τροχαίες παραβάσεις, επιχειρώντας να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες.

Συγκεκριμένα, πολίτες λαμβάνουν μήνυμα από αποστολέα με την ονομασία «TRAFFIC», στο οποίο αναγράφεται: «Νέα τροχαία παράβαση. Λήψη και ενημέρωση για προβολή».

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Στο μήνυμα υπάρχει ένας σύνδεσμος (bit. ly), ο οποίος καλεί τον παραλήπτη να τον ακολουθήσει προκειμένου να ενημερωθεί για την υποτιθέμενη παράβαση.

Ωστόσο, αντί να εμφανίζεται κάποια επίσημη ενημέρωση για κλήση της Τροχαίας, ο σύνδεσμος επιχειρεί να οδηγήσει τον χρήστη στη λήψη ενός αρχείου. Πρόκειται για ιδιαίτερα ύποπτη πρακτική, που παραπέμπει σε απόπειρα ηλεκτρονικής εξαπάτησης (phishing ή smishing).

Πώς λειτουργεί η απάτη

Οι επιτήδειοι αξιοποιούν την ανησυχία που μπορεί να προκαλέσει σε έναν οδηγό η πληροφορία ότι έχει βεβαιωθεί τροχαία παράβαση.

Με ένα σύντομο και γενικόλογο μήνυμα επιχειρούν να κάνουν τον παραλήπτη να πατήσει τον σύνδεσμο, χωρίς να αναφέρουν αριθμό κυκλοφορίας, αριθμό παράβασης, ημερομηνία ή τοποθεσία του υποτιθέμενου περιστατικού.

Η προσπάθεια παραπλάνησης μπορεί να οδηγήσει σε λήψη κακόβουλου αρχείου ή σε ιστοσελίδα που επιχειρεί να υποκλέψει προσωπικά και οικονομικά δεδομένα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι πολίτες

Οι πολίτες καλούνται να μην πατούν συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε ύποπτα μηνύματα και να μην κατεβάζουν αρχεία από άγνωστες πηγές.

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Ειδικότερα:

* Να μην ανοίγουν συνδέσμους από SMS που αφορούν δήθεν πρόστιμα ή τροχαίες παραβάσεις. * Να μην καταχωρίζουν κωδικούς πρόσβασης, στοιχεία τραπεζικών καρτών ή προσωπικά δεδομένα. * Να μην εγκαθιστούν εφαρμογές ή αρχεία που προτείνονται μέσω τέτοιων μηνυμάτων. * Να διαγράφουν τα ύποπτα SMS και να τα αναφέρουν ως ανεπιθύμητα.

Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη πατήσει τον σύνδεσμο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι έχει παραβιαστεί η συσκευή του. Ωστόσο, εάν έχει κατεβάσει αρχείο, έχει εγκαταστήσει εφαρμογή ή έχει καταχωρίσει προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία, θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες προστασίας.

Το βασικό είναι οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς οι ηλεκτρονικές απάτες γίνονται ολοένα και πιο πειστικές, αξιοποιώντας καθημερινές δραστηριότητες και υπηρεσίες για να παγιδεύσουν τα θύματά τους.