Το “δώρο” της μεταμόσχευσης: Άνοδος για 4η χρονιά στην Ελλάδα – 361 συνάνθρωποι μας πήραν πίσω τη ζωή τους το 2024

Η μεταμόσχευση είναι η μοναδική λύση επιβίωσης για ασθενείς που κινδυνεύει η ζωή τους. Την ίδια ώρα, η δωρεά οργάνων είναι η ύψιστη πράξη αγάπης και αλτρουισμού, καθώς από έναν μόνο δότη μπορούν να σωθούν έως οκτώ άνθρωποι μας, ενώ η πιθανότητα να χρειαστούμε εμείς, κάποια στιγμή της ζωής μας ένα μόσχευμα, είναι πολύ μεγαλύτερη από την πιθανότητα να δωρίσουμε τα όργανα μας.

Το 2024 έκλεισε για 4η συνεχόμενη χρονιά καταγράφοντας ανοδική πορεία στις μεταμοσχεύσεις δημιουργώντας αισιοδοξία στους ασθενείς και τους συγγενείς τους που περιμένουν για ένα μόσχευμα.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων τη χρονιά που μας πέρασε 111 αποβιώσαντες δότες συμπαγών οργάνων χάρισαν ζωή σε 236 συνανθρώπους μας, ενώ εάν σε αυτούς προσθέσουμε και τους 125 γενναιόδωρους ζώντες δότες νεφρού (123) και ήπατος (2), οι ευεργετηθέντες ασθενείς φθάνουν τους 361.

Ο ρόλος των γιατρών

Θεμέλιος λίθος της αλυσίδας προσφοράς ζωής, είναι οι Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) της χώρας μας, με προεξάρχουσες στη δωρεά το 2024 τις ΜΕΘ των Νοσοκομείων ΠΓΝΑ «Αττικό», ΓΝΘΘ «Σωτηρία», ΠΑΓΝ Ηρακλείου, ΓΝΑ «Ευαγγελισμός», ΓΝΑ ΚΑΤ και ΓΝΘ «Παπανικολάου».

Η πλειονότητα των προτάσεων προς τους συγγενείς των υποψηφίων δοτών προέρχεται από τους ίδιους τους ιατρούς ή τους Συντονιστές Μεταμοσχεύσεων, ενώ η «άρνηση των συγγενών» έχει πέσει στο 26%, ποσοστό εφάμιλλο των άλλων Ευρωπαϊκών χωρών. Αυτό και μόνο αποδεικνύει ότι οι πολίτες συναινούν στη δωρεά οργάνων, αρκεί να ενημερωθούν σωστά, ενώ «η άρνηση των συγγενών» δεν αποτελεί βασικό αίτιο υστέρησης της χώρας μας στη δωρεά οργάνων.

Ο θεσμός του «Τοπικού Συντονιστή Μεταμοσχεύσεων» (ΤΣΜ) στα μεγάλα Νοσοκομεία της χώρας μας, αποδεικνύεται ότι λειτουργεί αποτελεσματικά και αποτελεί σημαντικό συνεργάτη των ΜΕΘ, αφού 60 από τους 111 δότες προήλθαν από τα Νοσοκομεία των πρώτων 7 ΤΣΜ, που προσλήφθηκαν με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Ωνάση. Τον Οκτώβριο του 2024, οι 7 ΤΣΜ, έγιναν 20, σχεδόν δηλ. όσοι χρειάζονται για την Πανελλαδική κάλυψη των μεγαλύτερων Νοσοκομείων της χώρας, με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας και του Ταμειακού Προγράμματος Ανάκαμψης.

200 δότες το χρόνο

Η αύξηση των δοτών και μεταμοσχεύσεων οργάνων όπως σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΟΜ, καθ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης, δεν μας επιτρέπει να εφησυχάσουμε, καθώς εύλογα προσελκύει περισσότερους ασθενείς στο Εθνικό Μητρώο Υποψήφιων Ληπτών και απαιτεί περαιτέρω προσπάθεια από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων και κυρίως τις Μεταμοσχευτικές Μονάδες. Οφείλουμε να συνεχίσουμε και να εντατικοποιήσουμε τη προσπάθειά μας, μένοντας προσηλωμένοι στον στόχο μας, ούτως ώστε να προσεγγίσουμε τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο, αξιοποιώντας όργανα από τουλάχιστον 200 δότες ετησίως.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΟΜ, καθ. Γεώργιος Παπαθεοδωρίδης «Πίσω από την αύξηση της δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων, υπάρχει ένα πολυσυλλεκτικό σύνολο ανθρώπων, με προεξάρχοντες τους δότες μας και τις σπουδαίες οικογένειές τους, καθώς και φορέων και πολλών επαγγελματιών υγείας, με τον ρόλο του κάθε ενός εξ αυτών να είναι κρισιμότατος για τη μετουσίωση της δωρεάς του δότη σε σωτηρία για τον λήπτη. Ομοίως, πίσω από τους αριθμούς βρίσκονται ανθρώπινες ζωές. Ζωές «χαμένες» που κέρδισαν την υστεροφημία τους και ζωές κερδισμένες λόγω του μεγαλείου της ανθρώπινης ύπαρξης που υπερβαίνει τον πόνο για να χαρίσει ζωή».