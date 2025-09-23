Σύνδεσμος ΕΦΕΧ: Ευθυγραμμίζεται με τον ΕΟΦ ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της παρακεταμόλης και του αυτισμού

Ο Σύνδεσμος ΕΦΕΧ ευθυγραμμίζεται με τη δήλωση του ΕΟΦ που επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ της χρήσης παρακεταμόλης (ακεταμινοφαίνης) στην εγκυμοσύνη και του αυτισμού.

Αναλυτικά:

Όλα τα φάρμακα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της παρακεταμόλης, ρυθμίζονται από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ), ο οποίος τα αξιολογεί αυστηρά για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά τους πριν από την αδειοδότησή τους και τα παρακολουθεί και αφού κυκλοφορήσουν στην αγορά.

Σε συνέχεια πρόσφατων ανακοινώσεων, ο ΕΟΦ δημοσίευσε δήλωση για να επιβεβαιώσει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η λήψη παρακεταμόλης κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης προκαλεί αυτισμό στα παιδιά. Οι συμβουλές του σχετικά με τα φάρμακα κατά την εγκυμοσύνη βασίζονται σε διεξοδικές αξιολογήσεις των καλύτερων διαθέσιμων επιστημονικών στοιχείων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι παρόμοιες θέσεις με αυτές του ΕΟΦ, δημοσιεύτηκαν τόσο από τον EMA, όσο και από Ρυθμιστικές Αρχές της Αυστραλίας, της Αγγλίας καθώς και από το Autism Science Foundation.

Ο Σύνδεσμος ΕΦΕΧ έχοντας ως προτεραιότητα την ασφάλεια των ασθενών και την προώθηση της υπεύθυνης Αυτοφροντίδας, διευκρινίζει τα εξής:

Η παρακεταμόλη είναι ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο και αξιόπιστο παυσίπονο, το οποίο κυκλοφορεί διεθνώς. Έχει τεκμηριωμένο προφίλ ασφαλείας το οποίο βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και σε εκτενή πρακτική εφαρμογή.

Οι Υπηρεσίες Υγείας ανά τον κόσμο αναγνωρίζουν την παρακεταμόλη ως το μόνο αναλγητικό που θεωρείται κατάλληλο για χρήση κατά την εγκυμοσύνη, εφόσον λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες και σε συνεννόηση με επαγγελματίες υγείας. Από τα διαθέσιμα επιστημονικά δεδομένα, δεν τεκμαίρεται αιτιώδης σύνδεση μεταξύ νευροαναπτυξιακών διαταραχών (αυτισμού) και της χρήσης παρακεταμόλης. ​

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο ΕΦΕΧ υποστηρίζει κάθε ανεξάρτητη έρευνα που πραγματοποιείται με υψηλά στάνταρντ, ενώ διαβεβαιώνει ότι το κανονιστικό πλαίσιο και όλες οι κατευθυντήριες γραμμές για τη δημόσια υγεία βασίζονται στα διαθέσιμα επιστημονικά ευρήματα.