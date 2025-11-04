Παγκόσμια Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού: Πόσες Ελληνίδες θηλάζουν τα μωρά τους

Κάθε χρόνο η πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου είναι αφιερωμένη στον μητρικό θηλασμό. Ωστόσο, λιγότερες από τις μισές Ελληνίδες θηλάζουν τα μωρά τους μία εβδομάδα μετά τη γέννησή τους.

Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία το ποσοστό των βρεφών που θήλασαν εντός του πρώτου 24ώρου ζωής ανερχόταν στο 66%. Το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο 51% με την ολοκλήρωση της πρώτης εβδομάδας, ενώ στον πρώτο μήνα συνέχισε να θηλάζει αποκλειστικά μόνο το 40% των βρεφών. Με τη συμπλήρωση των τεσσάρων μηνών, το ποσοστό έπεσε στο 25% για να φτάσει στο σχεδόν μηδενικό 0,8% στο τέλος του έκτου μήνα ζωής.

Τα οφέλη του μητρικού θηλασμού είναι απεριόριστα και αφορούν στο ίδιο το παιδί, στη μητέρα αλλά και σε όλη στην οικογένεια. Ο θηλασμός συστήνεται τόσο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.) όσο και από την Unicef. Το μητρικό γάλα προτείνεται ως αποκλειστική πηγή θρέψης του βρέφους για τους πρώτους έξι μήνες της ζωής του, ενώ με την προσθήκη των στερεών τροφών, έως την ηλικία των δύο χρόνων.

Οφέλη για τα νεογνά

Τα βρέφη αποκτούν ειδικά αντισώματα και κυτταρική ανοσία έναντι της μέσης ωτίτιδας, παθήσεων του αναπνευστικού, ουρολοιμώξεων, βακτηριαιμίας και βακτηριακής μηνιγγίτιδας.

Παρατηρείται χαμηλότερη επίπτωση αλλεργιών στα νεογνά.

Η πιθανότητα του συνδρόμου αιφνίδιου βρεφικού θανάτου είναι μειωμένη στα βρέφη που θηλάζουν.

Ενισχύει την ανάπτυξη των γνωσιακών λειτουργιών.

Βοηθάει στην πρόληψη της παχυσαρκίας.

Προάγει την νευροαναπτυξιακή τους εξέλιξη.

Η συχνότητα εμφάνισης παιδικού καρκίνου είναι μειωμένη.

Αντισώματα περνούν από τη μάνα στο βρέφος και το προστατεύουν από της λοιμώξεις.

Ένζυμα του γάλακτος κάνουν ευκολότερη την πέψη και την απορρόφηση των θρεπτικών ουσιών.

Είναι δωρεάν και έχει πάντα την κατάλληλη θερμοκρασία.

Οφέλη για τις μητέρες

Οι θηλάζουσες μητέρες παρουσιάζουν μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου των ωοθηκών, της μήτρας και του μαστού.

Οι μητέρες επανέρχονται συνήθως ταχύτερα στο, προ της κύησης, σωματικό τους βάρος.

Ο θηλασμός παρέχει προστασία έναντι της οστεοπόρωσης.

Προάγει την ψυχική τους υγεία.

Παρέχει μια μοναδική εμπειρία για την ανάπτυξη του δεσμού μητέρας- βρέφους .

Βοηθά στην ανάπτυξη μεγαλύτερης αυτοπεποίθησης και ολοκλήρωσης των μητέρων.