Νυστάζετε όλη μέρα; H συνεχής υπνηλία μπορεί να είναι σύμπτωμα πάθησης

«Κουτουλάτε» όλη μέρα παρ’ ότι πιστεύετε ότι έχετε κοιμηθεί αρκετά τη νύχτα… Η υπνηλία είναι ένα φαινόμενο που επηρεάζει πάρα πολλούς ανθρώπους κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Μπορεί να είναι αποτέλεσμα ανεπαρκούς ύπνου, άγχους ή ακόμα και κακής διατροφής. Το μόνο βέβαιο είναι πως η υπνηλία μπορεί να καταστρέψει την παραγωγικότητα στη δουλειά μας, τη συγκέντρωσή μας ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Οι αιτίες της υπνηλίας

Κακή ποιότητα ύπνου

Στρες και άγχος

Διατροφή

Υποθυρεοειδισμός

Κατάθλιψη

Αναιμία

Έλλειψη ύπνου

Υπνική άπνοια

Τι να κάνεις αν ταλαιπωρείσαι υπνηλία

Οι ειδικοί συστήνουν να κρατάμε ένα ημερολόγιο των συμπτωμάτων για να καταγράφουμε όχι μόνο πότε και πόσο κοιμόμαστε, αλλά και τα άλλα συμπτώματα.

Αυτές οι πληροφορίες θα βοηθήσουν τον γιατρό και τους ειδικούς ύπνου να προσδιορίσουν τη βασική αιτία που προκαλεί την υπερβολική υπνηλία μέσα στην ημέρα. Η απουσία πάντως μιας ισορροπημένης διατροφής, αλλά και άσκησης μπορεί να συμβάλλει στο να νιώθουμε κουρασμένοι καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Αν δεν αντιμετωπίζετε κανένα πρόβλημα υγείας, ούτε έχετε καμία διαγνωσμένη έλλειψη στον οργανισμό σας, τότε ίσως πρέπει να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό ψυχικής υγείας, καθώς η υπνηλία και η κόπωση μπορεί να οφείλεται σε ψυχολογικά και όχι σωματικά αίτια.