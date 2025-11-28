Εξατομικευμένη φροντίδα για τις αλλεργίες των παιδιών: Από τη διάγνωση μέχρι τη θεραπεία

Η αλλεργία είναι μια ανοσολογικά μεσολαβούμενη αντίδραση υπερευαισθησίας που μπορεί να οδηγήσει σε πολλές διαφορετικές παθήσεις. Επομένως, με τον όρο αλλεργία δεν εννοούμε μια συγκεκριμένη νόσο, αλλά ένα μηχανισμό που οδηγεί στην εκδήλωση των αλλεργικών παθήσεων.

«Στον αλλεργικό ασθενή, το ανοσολογικό σύστημα αναγνωρίζει λανθασμένα ως εχθρικές, ουσίες που φυσιολογικά δεν προκαλούν βλάβη στον άνθρωπο (γύρεις, τρόφιμα, φάρμακα, τσιμπήματα εντόμων). Ως αποτέλεσμα, ο οργανισμός αντιδρά υπερβολικά σε ουσίες του περιβάλλοντος, που για τους περισσότερους ανθρώπους είναι αθώες» αναφέρει η κ. Ιωάννα Μανωλαράκη Ειδικός Αλλεργιολόγος Παίδων & Ενηλίκων στο Metropolitan Hospital και συνεχίζει:

Ποια είναι τα αλλεργικά νοσήματα;

Αλλεργική Ρινίτιδα – Επιπεφυκίτιδα: Φλεγμονή του βλεννογόνου της μύτης και των ματιών που οφείλεται σε άερο-αλλεργιογόνα. Ανάλογα με την εποχικότητα των συμπτωμάτων, χαρακτηρίζεται ως εποχική ή ολοετής.

Τροφική αλλεργία: 6%-8% των παιδιών παρουσιάζουν τροφικές αλλεργίες, συνήθως στα γαλακτοκομικά, σιτηρά, αυγό, ψάρι, όσπρια, ξηρούς καρπούς, οστρακοειδή, σόγια. Μάλιστα, σε ποσοστό 10%-18%, το πρώτο επεισόδιο τροφικής αλλεργίας θα εμφανιστεί στο σχολείο. Οι τροφικές αλλεργίες ορίζονται ως: Άμεσου τύπου: εντός 2 ωρών από την επαφή με το ύποπτο τροφικό αλλεργιογόνo Έμμεσου τύπου: >2 ώρες από την επαφή με το ύποπτο τροφικό αλλεργιογόνo

Φαρμακευτική αλλεργία: Αντιδράσεις σε αντιβιοτικά όπως β-λακταμικά και κεφαλοσπορίνες, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη και άλλα.

Πώς γίνεται η διάγνωση των αλλεργικών νοσημάτων;



«Πρώτα, λαμβάνουμε ένα ενδελεχές ιστορικό της συμπτωματολογίας του μικρού μας ασθενούς. Το ιστορικό μας δίνει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το είδος, τη διάρκεια αλλά και τη χρονική κατανομή των συμπτωμάτων. Στη συνέχεια, ακολουθεί κλινική εξέταση, κατά την οποία με ηρεμία και υπομονή αξιολογούμε τα διάφορα συστήματα (πνεύμονες, δέρμα, οφθαλμούς).

Τα ευρήματα μας είναι σημαντικά, ως προς την αξιολόγηση του ιστορικού και τον αλλεργιολογικό έλεγχο που θα ακολουθήσει. Εφόσον κριθεί απαραίτητο, στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε ειδικό εξατομικευμένο αλλεργιολογικό έλεγχο εξηγεί η ειδικός», ο οποίος περιλαμβάνει:

Εργαστηριακές εξετάσεις

Δερματικές Δοκιμασίες Νυγμού (Skin Prick Tests): Αποτελούν μια ευαίσθητη και ανώδυνη διαγνωστική μέθοδο, πολύ σημαντική στη διερεύνηση των τροφικών και αναπνευστικών αλλεργικών νοσημάτων.

Διαθέσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις