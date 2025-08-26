ΕΟΔΥ για δημοσιεύματα περί Ασπέργιλλου στον “Άγιο Σάββα”: “Πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις 17/7, έχουν εφαρμοστεί μέτρα πρόληψης”

Ο ΕΟΔΥ απάντησε με ανακοίνωση του σε σημερινά (26/8) δημοσιεύματα περί διασποράς Ασπέργιλλου στο νοσοκομείο “Άγιος Σάββας”.

Όπως αναφέρει στην άτυπη ενημέρωση, το ΕΟΔΥ υποστηρίζει ότι πραγματοποιήθηκε έλεγχος στις 17/7 στο νοσοκομείο και πάρθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των ασθενών.’

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα, τονίζει ότι “ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει αναφερθεί δημόσια στο έγγραφο του ΕΟΔΥ, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού είναι απόλυτα διασφαλισμένη.”

Η ενημέρωση του ΕΟΔΥ:

Αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για «εκτεταμένη διασπορά Aspergillus» στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας», δηλώνονται τα εξής:

Ο ΕΟΔΥ πραγματοποίησε αυτοψία στις 17/07/2025 και εξέδωσε το υπ’ αριθμ. πρωτ. 14302/21-07-2025 πόρισμά του, στο οποίο δεν αναφέρεται κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, καθορίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και ελέγχου, τα οποία έχουν ήδη εφαρμοστεί πλήρως από τη Διοίκηση, την Επιτροπή Λοιμώξεων και τους επιβλέποντες μηχανικούς.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης έχει αναφερθεί δημόσια στο έγγραφο του ΕΟΔΥ, επιβεβαιώνοντας ότι η ασφάλεια ασθενών και προσωπικού είναι απόλυτα διασφαλισμένη.

Η Διοίκηση καταγγέλλει ως παραπλανητικά τα συνεχιζόμενα δημοσιεύματα που διαστρεβλώνουν το περιεχόμενο του πορίσματος και δημιουργούν αδικαιολόγητο κλίμα ανησυχίας. Δηλώνουμε ρητά ότι η διασπορά ανακριβών πληροφοριών δεν θα γίνει ανεκτή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ασφάλεια, η αξιοπιστία και η ποιότητα των παρεχόμενων ογκολογικών υπηρεσιών στο ΓΑΟΝΑ «Ο Άγιος Σάββας» παραμένουν αδιαπραγμάτευτες.