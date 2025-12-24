Διατροφικά tips για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – «Ναι» στην απόλαυση, χωρίς επιπλέον βάρος

Οι γιορτές των Χριστουγέννων αποτελούν μια περίοδο χαράς, γεμάτη συναντήσεις, κοινωνικές επαφές και οικογενειακές συγκεντρώσεις με παραδοσιακά πλούσια γεύματα και άφθονες λιχουδιές.

H διατροφική απόλαυση συνοδεύεται συχνά από άγχος και αισθήματα ενοχής, για την υπερκατανάλωση και την πιθανή αύξηση βάρους.

Σύμφωνα με την Ευγενία Κωστή, Διαιτολόγο, Διατροφολόγο, από τον ΕΟΔΥ «το κλειδί για να απολαύσουμε το εορταστικό τραπέζι χωρίς τύψεις, είναι η ισορροπία!»

Το «έξυπνο»πιάτο

Κατά τη διάρκεια των γιορτινών γευμάτων ελέγχουμε τις μερίδες που τρώμε βάζοντας σε μικρές ποσότητες μόνο τα φαγητά που μας αρέσουν χωρίς να γεμίζουμε υπερβολικά το πιάτο μας.

Ένα έξυπνα σχεδιασμένο ισορροπημένο πιάτο, περιλαμβάνει στο μισό του περιεχομένου του σαλάτα με λαχανικά όπως μαρούλι, λάχανο, καρότο κ.ά., στο ¼ κατά προτίμηση άπαχη πρωτεΐνη όπως γαλοπούλα, κοτόπουλο, ψάρι, κρέας, τυρί κ.ά. και στο υπόλοιπο ¼ μέτρια ποσότητα αμυλούχων τροφών όπως πατάτες, ρύζι, μακαρόνια, ψωμί κ.α.

Η μεγάλη ποσότητα λαχανικών αυξάνει το αίσθημα κορεσμού βοηθώντας μας να συνεχίσουμε το γεύμα μας πιο συνειδητά και αποφεύγοντας τις θερμιδικές υπερβολές.

Υγιεινό μαγείρεμα

Καλό είναι να λάβουμε υπόψη ορισμένες σημαντικές λεπτομέρειες, οι οποίες μπορούν να κάνουν το γιορτινό γεύμα πιο υγιεινό και απολαυστικό. Για παράδειγμα, η χρήση υγιεινών τρόπων μαγειρέματος όπως το ψήσιμο ή ο ατμός αντί για το τηγάνισμα, η χρήση ελαιόλαδου αντί για κορεσμένα λίπη όπως το βούτυρο, καθώς και η επιλογή άπαχου κρέατος.

Μικρές τροποποιήσεις στις συνταγές, με προσθήκη μεγαλύτερων ποσοτήτων λαχανικών, μυρωδικών, βοτάνων και μπαχαρικών, αυξάνουν τη θρεπτική αξία των γευμάτων, ενισχύουν τη γεύση, μειώνουν το αλάτι, μετατρέποντας τα εορταστικά πιάτα σε πιο αρωματικές, και υγιεινές επιλογές.

Ναι στα γλυκά αλλά χωρίς υπερβολές

Η αντικατάσταση πολύ γλυκών και λιπαρών επιδορπίων με πιο ελαφριές επιλογές όπως γιαούρτι με μέλι, βοηθούν στο περιορισμό πρόσληψης πρόσθετης ζάχαρης, κορεσμένων και τρανς λιπαρών και συνεπώς περιττών θερμίδων .

Αναπόσπαστο κομμάτι της εορταστικής παράδοσης αποτελούν τα παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα γλυκά. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να τα εντάξουμε στη διατροφή μας με μέτρο. Η επιλογή ενός γλυκού όπως ένα μέτριο μελομακάρονο ή κουραμπιές ή μια μικρή δίπλα, ιδανικά μετά το κύριο γεύμα, είναι συνήθως επαρκής ποσότητα για να απολαμβάνουμε τις γιορτές χωρίς υπερβολές.

Μην ξεχνάτε το νερό

Κατά τη διάρκεια των γιορτινών τραπεζιών η επαρκής ενυδάτωση παραμένει εξίσου σημαντική. Το νερό αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο καθώς ρυθμίζει το αίσθημα κορεσμού και μειώνει την πιθανότητα υπερκατανάλωσης φαγητού και θερμίδων, υποστηρίζει την πέψη και συμβάλλει στο μεταβολισμό του οργανισμού. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κατανάλωση αλκοόλ, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή πρόσληψη. Η μέτρια κατανάλωση αλκοόλ και η εναλλαγή στην κατανάλωση αλκοολούχων ποτών με νερό, βοηθά στη διατήρηση της ενυδάτωσης και στον περιορισμό της συνολικής θερμιδικής πρόσληψης.

Γιορτινή βόλτα μετά το φαγητό

Μια χαλαρή βόλτα μετά το γεύμα, ένας περίπατος με την οικογένεια ή ακόμα και λίγα λεπτά ήπιας άσκησης μέσα στην ημέρα συμβάλλουν στη ψυχική ευεξία και στη διατήρηση υγιεινού τρόπου ζωής παρά τις μικρές θερμιδικές παρεκτροπές.

Οι γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι ημέρες χαράς. Με τις σωστές επιλογές μπορούμε να απολαύσουμε το εορταστικό τραπέζι χωρίς υπερβολές και κυρίως χωρίς ενοχές. Η ισορροπημένη προσέγγιση δεν μας στερεί παρά μας επιτρέπει να χαρούμε τις γιορτές χωρίς περιττές ανησυχίες.