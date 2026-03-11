Άδωνις Γεωργιάδης: Ημέρα μεγάλης χαράς για το ΕΣΥ και Θεσσαλονίκη η σημερινή

O υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα εγκαίνια της νέας, σύγχρονης Μονάδος Βραχείας Νοσηλείας, για ογκολογικούς ασθενείς στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου».

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας «ημέρα μεγάλης χαράς για το ΕΣΥ και Θεσσαλονίκη η σημερινή. Μετά από 2 χρόνια κοπιώδους προσπάθειας κάναμε τα εγκαίνια της νέας, σύγχρονης Μονάδος Βραχείας Νοσηλείας, για ογκολογικούς ασθενείς στο Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στην Θεσσαλονίκη. Αυξήσαμε τις θέσεις από τις 25 στις 36, μειώνοντας τον μέσο χρόνο αναμονής, αλλά και μεγαλώνοντας την δυνατότητά μας να παρέχουμε φροντίδα σε περισσότερους ασθενείς. Και όλα αυτά σε ένα αξιοπρεπές και μοντέρνο περιβάλλον. Χρωστώ ευγνωμοσύνη στο ΤΑΑ και στο ΤΑΙΠΕΔ που εγκαίρως ολοκλήρωσαν και αυτό το έργο που αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες Υγείας.

Υγ: Τελικά δεν εμφανίστηκε κανένας απολύτως διαδηλωτής, όταν πήγα εγώ, έξω από το Νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» παρά το «πανυγειονομικό» συλλαλητήριο…..όλα καλά προχωρούμε για το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών» υποστήριξε.