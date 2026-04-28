Novartis Hellas: Από την ψηφιακή ετοιμότητα στην ψηφιακή ωριμότητα

Τον καθοριστικό ρόλο των δεδομένων στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και βιώσιμου μοντέλου υγειονομικής περίθαλψης και την ανάγκη για μετάβαση από την αποσπασματική ψηφιοποίηση στον ολοκληρωμένο ψηφιακό μετασχηματισμό ανέδειξε ο Κώστας Παπαγιάννης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Novartis Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πάνελ «Biotech, Data and the Future of Care», κατά τη διάρκεια του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο κ. Παπαγιάννης υπογράμμισε ότι τα χρόνια νοσήματα, όπως τα καρδιαγγειακά και ο καρκίνος, παραμένουν οι βασικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως, ασκώντας έντονες πιέσεις στα συστήματα υγείας. Όπως σημείωσε, τα παραδοσιακά μοντέλα που εστιάζουν στη θεραπεία και όχι στην πρόληψη δεν επαρκούν πλέον, ούτε μπορούν να υποστηρίξουν την ευρεία εφαρμογή εξατομικευμένης φροντίδας. «Κάθε χρόνο, έχουμε 40.000 θανάτους από καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι μισοί μπορούν να προβλεφθούν μέσω ενός συστήματος που αξιοποιεί τα δεδομένα και προσφέρει στοχευμένες παρεμβάσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε αυτό το πλαίσιο, αναφερόμενος στον ρόλο των δεδομένων υγείας, τόνισε ότι η αξιοποίησή τους δεν αποτελεί μόνο τεχνολογική πρόκληση, αλλά κυρίως μια ανθρωποκεντρική ανάγκη. Όπως σημείωσε, τα δεδομένα δεν αποτελούν απλώς πηγή πληροφορίας, αλλά ένα κρίσιμο εργαλείο που, όταν αξιοποιείται σωστά, μπορεί να σώσει ζωές, να προσθέσει ποιοτικά χρόνια ζωής στους ασθενείς

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη ταχύτερης έγκαιρης και ουσιαστικής ανάλυσης των δεδομένων, προκειμένου να ενισχυθούν η πρόγνωση και η έγκαιρη διάγνωση, αλλά και να καταστεί πιο αποτελεσματική η κατανομή των πόρων σε ένα ήδη επιβαρυμένο σύστημα υγείας. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η αξιοποίηση των δεδομένων μπορεί να αποδεσμεύσει πολύτιμο χρόνο για τους επαγγελματίες υγείας και να βελτιώσει την πρόσβαση των ασθενών σε κατάλληλες θεραπείες.

Κλείνοντας, επισήμανε ότι τα τελευταία χρόνια συντελείται μια βαθιά μεταμόρφωση στον κλάδο της υγείας με την φαρμακευτική βιομηχανία να έχει εξελιχθεί από τον παραδοσιακό ρόλο του «παραγωγού φαρμάκων» και να έχει αναλάβει έναν πιο σύνθετο, που αξιοποιεί πλατφόρμες υγείας, δεδομένα πραγματικού κόσμου και προηγμένα αναλυτικά εργαλεία, με στόχο την παραγωγή αξιοποιήσιμων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο και τη διαμόρφωση ενός πιο ολοκληρωμένου και αποδοτικού μοντέλου φροντίδας υγείας. Όπως ανέφερε, «Η υλοποίηση αυτού του μοντέλου προϋποθέτει τη μετάβαση από την ψηφιακή ετοιμότητα στην ψηφιακή ωριμότητα. Απαιτείται ένα συνεκτικό και φιλόδοξο όραμα, όπου τα δεδομένα λειτουργούν ως πολλαπλασιαστής αξίας, βελτιώνοντας τα αποτελέσματα για τους ασθενείς και δημιουργώντας οφέλη για το σύστημα υγείας, την κοινωνία και την οικονομία».

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι: Μάριος Θεμιστοκλέους, Υφυπουργός Υγείας, Νίκη Τσούμα, CEO της ΗΔΙΚΑ, Αλέξανδρος Μπρέγιαννης, CEO της NOVA ICT, Κώστας Αθανασάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών της Υγείας στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και Ιωάννης Μπολέτης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ωνασείου Νοσοκομείου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Γιώργος Σακκάς, δημοσιογράφος υγείας της εφημερίδας «Το Βήμα».