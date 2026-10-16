Η γρίπη εμφανίστηκε ήδη με τη θετικότητα να έχει ξεπεράσει το 10% στην κοινότητα την εβδομάδα 5 έως 11 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΥ. Καταγράφηκαν 27 νέες εισαγωγές ασθενών με γρίπη, ενώ 3 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ και 1 έχασε τη ζωή του. Οι αρχές είναι σε εγρήγορση καθώς φοβούνται μια πρόωρη έξαρση της γρίπης και συστήνουν στους πολίτες να κάνουν το εμβόλιο της γρίπης.

7 αντιγριπικά εμβόλια στα φαρμακεία

Ο αντιγριπικός έχει ήδη ξεκινήσει και στα φαρμακεία. Το 30% των εμβολίων είναι ήδη στα φαρμακεία της χώρας. Το υπουργείο υγείας έχει παραγγείλει συνολικά 3,64 εκατ. δόσεις, ενώ φέτος κυκλοφορούν 7 εμβόλια. Οι πολίτες μόνο με το ΑΜΚΑ τους, χωρίς ιατρική συνταγή μπορούν να επισκεφτούν οποιοδήποτε φαρμακείο και να κάνουν το συμβατικό εμβόλιο δωρεάν.

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Ποιοι πρέπει να κάνουν το ενισχυμένο εμβόλιο

Το ενισχυμένο εμβόλιο συστήνεται στα άτομα άνω των 65 ετών και απαιτείται συνταγογράφηση από τον γιατρό. Το εμβόλιο αυτό συστήνεται στις ευπαθείς ομάδες καθώς προκαλεί ισχυρότερη ανοσολογική απόκριση και προσφέρει καλύτερη προστασία.

Ρινικό εμβόλιο για παιδιά και εφήβους

Το ρινικό εμβόλιο είναι για δεύτερη χρονιά στα φαρμακεία για παιδιά και εφήβους από 2 έως 18 ετών με 200.000 δόσεις, από 50.000 δόσεις πέρσι. Είναι σπρέι το οποίο χορηγείται στα δύο ρουθούνια της μύτης και είναι κατάλληλο ειδικά για τα παιδιά που φοβούνται τις βελόνες. Το εμβόλιο αυτό χορηγείται από τους παιδίατρους.

Η αντιμετώπιση της γρίπης

Για την αντιμετώπιση της γρίπης, συνιστώνται η ανάπαυση, η ενυδάτωση, αντιπυρετικά για την πτώση του πυρετού, καλή διατροφή και η συμβουλή του γιατρού για τυχόν φαρμακευτική αγωγή. Οι περισσότεροι άνθρωποι παρουσιάζουν πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων μέσα σε λίγες ημέρες με αντιπυρετικά, υγρά και ξεκούραση. Ωστόσο υπάρχει και κατάλληλη αντιϊκή θεραπεία που μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών και η οποία πρέπει να χορηγείται έγκαιρα, μέσα σε 48 ώρες με ιατρική καθοδήγηση.