Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου: 5 συμβουλές για ασφαλή και αποτελεσματική μάθηση στην εποχή του AI

Στο επίκεντρο της φετινής Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου, που γιορτάζεται σήμερα Τρίτη 10/2 βρίσκεται η Τεχνητή Νοημοσύνη, καθώς για πρώτη φορά οι χρήστες δηλώνουν ότι βασικό κίνητρο για τη χρήση της δεν είναι η ψυχαγωγία, αλλά η μάθηση.

Οι έφηβοι αξιοποιούν ολοένα και περισσότερο τα ψηφιακά εργαλεία για εκπαιδευτικούς σκοπούς, αναζητώντας όμως καθοδήγηση και υποστήριξη για μια ασφαλή και ισορροπημένη εμπειρία.

Με αφορμή τον παγκόσμιο εορτασμό, η Google παρουσιάζει πέντε βασικές συστάσεις που απευθύνονται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, με στόχο την ενίσχυση της ασφαλούς και ποιοτικής ψηφιακής μάθησης.

Πρώτον, υπογραμμίζεται η σημασία της θέσπισης ορίων στη χρήση των ψηφιακών συσκευών. Εργαλεία όπως η Ασφαλής Αναζήτηση και το Family Link βοηθούν στη διαχείριση του χρόνου οθόνης, στον έλεγχο εφαρμογών και στη ρύθμιση φίλτρων περιεχομένου, ενώ λειτουργίες όπως οι «Ώρες Σχολείου» μειώνουν τους περισπασμούς κατά τη διάρκεια της μελέτης.

Δεύτερον, δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στην εποχή του AI. Μέσω εργαλείων όπως το Guided Learning στο Gemini, οι μαθητές ενθαρρύνονται να κατανοούν τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων και όχι απλώς να λαμβάνουν έτοιμες απαντήσεις, ενισχύοντας την ουσιαστική μάθηση.

Τρίτον, τονίζεται η ανάγκη αξιολόγησης της αξιοπιστίας του ψηφιακού περιεχομένου. Μέθοδοι όπως το SIFT, καθώς και λειτουργίες όπως το “About this image” και τα υδατογραφήματα SynthID, βοηθούν τους χρήστες να αναγνωρίζουν περιεχόμενο που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη και να επαληθεύουν τις πληροφορίες που καταναλώνουν.

Τέταρτον, επισημαίνεται ο ρόλος των γονέων και κηδεμόνων στη διαμόρφωση ασφαλών ψηφιακών συνηθειών. Οι εποπτευόμενοι λογαριασμοί στο YouTube και οι νέες αρχές ποιότητας περιεχομένου στοχεύουν στην ενίσχυση της προστασίας των εφήβων, σεβόμενοι ταυτόχρονα την αυξανόμενη αυτονομία τους.

Τέλος, η Google σημειώνει ότι προωθεί την ψηφιακή παιδεία και την υπεύθυνη διαδικτυακή συμπεριφορά μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων όπως το «Γίνε Ήρωας του Διαδικτύου», εστιάζοντας στην πρόληψη του διαδικτυακού εκφοβισμού και στην ενδυνάμωση των νέων χρηστών.

Υπενθυμίζεται ότι η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου αποτελεί πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του Better Internet for Kids, με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς και υγιούς ψηφιακού περιβάλλοντος. Όπως επισημαίνεται, η πρόσβαση στο διαδίκτυο με τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας μπορεί να ανοίξει νέους δρόμους μάθησης, δημιουργικότητας και ευκαιριών για τη νέα γενιά.