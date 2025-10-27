Gmail: “Ρεσάλτο” σε πάνω από 180 εκατ. κωδικούς πρόσβασης – Πώς θα καταλάβετε αν έχει επηρεαστεί ο λογαριασμός σας

Καμπανάκι κινδύνου ήχησε από τον Αυστραλό ειδικό, Troy Hunt, πως αποκάλυψε ότι κλάπηκαν πάνω από 180 εκατ. κωδικοί χρηστών του Gmail.

Αποτέλεσμα του “ρεσάλτου” των επιτήδειων ήταν να παρατηρηθούν παραβάσεις τόσο στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όσο και στα sites που οι χρήστες έχουν εισάγει τα συγκεκριμένα στοιχεία τους. Σύμφωνα με τo Daily Mail, η κλοπή των κωδικών Gmail έγινε τον περασμένο Απρίλιο αλλά ανακοινώθηκε σχετικά πρόσφατα στην ιστοσελίδα του Troy Hunt.

Οι χάκερς κατάφεραν να αποσπάσουν τέτοιο μέγεθος κωδικών που ισοδυναμεί με 875 ταινίες HD, σχολιάζει το βρετανικό μέσο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ταυτότητα των εγκληματιών που ευθύνονται για το κακόβουλο λογισμικό.

Πώς θα διαπιστώσετε εάν έχει παραβιαστεί ο λογαριασμός σας

Σύμφωνα με τον Troy Hunt, το μεγαλύτερο λάθος που κάνουν οι χρήστες είναι να χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό σε πολλές εφαρμογές. Πέρα από το Gmail, ο ειδικός αναφέρει πως με την συγκεκριμένη κλοπή μπορούν να παραβιαστούν και οι ιστοσελίδες στις οποίες οι χρήστες έχουν εισάγει τόσο το email τους όσο και τους κωδικούς τους όπως Netflix, Amazon, Shein κλπ.

Σύμφωνα πάλι με τον Αυστραλό, για να δείτε αν έχει επηρεαστεί ο λογαριασμός σας, θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα Have I Been Pwned και εισαγάγετε τη διεύθυνση email σας στη γραμμή αναζήτησης.

Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί με την ένδειξη «Έλεγχος» και η ιστοσελίδα θα σας δείξει τη λίστα με τις παραβιάσεις δεδομένων που επηρεάζουν τη διεύθυνση email σας.

Ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνεται στη νέα παραβίαση του Gmail, η διεύθυνση email σας ενδέχεται να έχει εμπλακεί σε προηγούμενες παραβιάσεις κάποια στιγμή.

Στην περίπτωση που είστε ένας από τους 183 εκατ. χρήστες, τότε πρέπει να αλλάξετε άμεσα τον κωδικό πρόσβασης του email και να ενεργοποιήσετε τον έλεγχο ταυτότητας δύο παραγόντων με τον οποίο στέλνεται κωδικός στο κινητό σας για να συνδεθείτε στο email σας.