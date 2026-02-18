Χωρίς Messenger από Απρίλιο Windows και Mac – Πώς να σώσετε τις συνομιλίες σας

Εκτός λειτουργίας θα τεθεί το Messenger από τον Απρίλιο του 2026 σε Windows και Mac, όπως ανακοίνωση η Meta, μητρική του Facebook, με τους χρήστες να μην μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή.

Οι χρήστες, μετά την πλήρη απενεργοποίησή του, θα ανακατευθύνονται αυτόματα στο Facebook, όπου θα τους δίνεται η δυνατότητα συνέχισης των μηνυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται αποκλειστικά για την εφαρμογή του desktop και όχι για τα κινητά τηλέφωνα, όπου το Messenger θα συνεχίσει να λειτουργεί όπως πριν.

Αυτό αφορά και όσους έχουν μόνο λογαριασμό στο Messenger, χωρίς απαραίτητα να έχουν στον Facebook.

Όσοι θέλουν να σώσουν τις έως τώρα συνομιλίες τους, μπορούν να κάνουν χρήση του κωδικού PIN, που είχαν θέσει έως τώρα.

Οι λόγοι της απόσυρσης φαίνεται να έχουν να κάνουν με τις μειωμένες δυνατότητες του Messenger, που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της εποχής.