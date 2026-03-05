Apple: Παρουσιάζει το MacBook Neo με αρχική τιμή τα 699 ευρώ – Τα βασικά χαρακτηριστικά του

Η Apple κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα για την προσέλκυση νεότερων χρηστών, παρουσιάζοντας το MacBook Neo με την ιδιαίτερα ανταγωνιστική αρχική τιμή των 699 ευρώ. Σε μια εποχή που οι τιμές των υπολογιστών ανεβαίνουν λόγω της ζήτησης για εξαρτήματα τεχνητής νοημοσύνης, η εταιρεία επιλέγει να κινηθεί αντίστροφα, προσφέροντας μια πιο προσιτή είσοδο στο οικοσύστημά της.

Το νέο μοντέλο διαφοροποιείται σημαντικά στο εσωτερικό του, καθώς χρησιμοποιεί τον επεξεργαστή A18 Pro, την ίδια αρχιτεκτονική που συναντάμε στα τελευταία iPhone, αντί για ένα τυπικό chipset υπολογιστή.

Διαθέτει οθόνη 13 ιντσών, σχεδίαση χωρίς ανεμιστήρα για αθόρυβη λειτουργία και εντυπωσιακή αυτονομία που αγγίζει τις 16 ώρες.

Το βασικό μοντέλο προσφέρεται με 8GB μνήμης και 256GB αποθηκευτικού χώρου, ενώ το αλουμινένιο σώμα του διατίθεται σε έντονα χρώματα, θυμίζοντας την κλασική αισθητική παλαιότερων συσκευών της Apple.

Με το MacBook Neo, η Apple απαντά στην πτώση των πωλήσεων στους υπολογιστές, προσφέροντας μια οικονομική και στιλάτη επιλογή για όσους θέλουν την ποιότητα της εταιρείας χωρίς να ξοδέψουν πολλά χρήματα.

Apple MacBook Neo – Τα βασικά χαρακτηριστικά του