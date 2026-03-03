Apple: Ανακοινώθηκε το φθηνότερο iPhone 17e με A19 chip & το ταχύτερο iPad Air με Μ4 chip

Η Apple προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις, παρουσιάζοντας το νέο iPhone 17e, την πιο προσιτή επιλογή της νέας σειράς, αλλά και το πανίσχυρο iPad Air με το τσιπ Μ4. Οι νέες συσκευές υπόσχονται κορυφαίες επιδόσεις, εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη (AI) και εντυπωσιακές ταχύτητες, καλύπτοντας κάθε ανάγκη των χρηστών.

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τους

Το iPhone 17e έρχεται με τον επεξεργαστή A19, προσφέροντας έξυπνες δυνατότητες και μεγάλη ισχύ. Διαθέτει οθόνη 6,1 ιντσών με τη νέα προστασία Ceramic Shield 2, η οποία είναι τρεις φορές πιο ανθεκτική στις γρατζουνιές.

Η κάμερα των 48MP επιτρέπει τη λήψη επαγγελματικών φωτογραφιών και βίντεο 4K, ενώ το νέο μόντεμ της Apple εξασφαλίζει διπλάσιες ταχύτητες δικτύου. Θα κυκλοφορήσει σε τρία χρώματα (μαύρο, λευκό και απαλό ροζ), με τις προπαραγγελίες να ξεκινούν στις 4 Μαρτίου και τη διάθεση στις 11 Μαρτίου.

Παράλληλα, το νέο iPad Air αναβαθμίζεται με το M4 chip, γινόμενο έως και 30% ταχύτερο από το προηγούμενο μοντέλο. Είναι σχεδιασμένο για απαιτητικές εργασίες όπως το gaming και η επεξεργασία βίντεο, ενώ υποστηρίζει το ταχύτατο Wi-Fi 7.

Διατίθεται σε δύο μεγέθη (11 και 13 ιντσών) και τέσσερα χρώματα, προσφέροντας μεγάλη αυτονομία και συμβατότητα με το Apple Pencil Pro.

Με το νέο λειτουργικό iPadOS 26, η συσκευή μετατρέπεται σε ένα πολυεργαλείο για φοιτητές και επαγγελματίες.