Ηράκλειο: Ζευγάρι αντικατέστησε τη γαμήλια τούρτα με ένα γιγαντιαίο burger και έγινε viral (vid)

Μία πρωτόγνωρη και άκρως αντισυμβατική στιγμή έζησε ένα ζευγάρι στο Ηράκλειο, το οποίο αποφάσισε να αντικαταστήσει την γαμήλια τούρτα με ένα… τεράστιο burger. Η επιλογή τους, η οποία έγινε viral στο TikTok, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, διχάζοντας το διαδίκτυο ανάμεσα σε αυτούς που χειροκρότησαν την πρωτοτυπία και σε εκείνους που έμειναν άφωνοι.

Το γιγαντιαίο burger που «έκλεψε» την παράσταση

Σε μια κίνηση που έσπασε τα καθιερωμένα, το νεόνυμφο ζευγάρι αντικατέστησε το ρομαντικό κόψιμο της τούρτας με το σερβίρισμα ενός γιγαντιαίου burger. Με λιωμένο τυρί, τραγανό μπέικον και όλα τα «σωστά» υλικά, το burger έγινε το επίκεντρο της δεξίωσης, αφήνοντας τους καλεσμένους με μια… γευστική απορία.

Το βίντεο, που δείχνει το ζευγάρι να ποζάρει δίπλα στο burger-γίγας, ανέβηκε στο TikTok και έγινε viral μέσα σε λίγες ώρες.

Τα σχόλια κάτω από την συγκεκριμένη ανάρτηση ποικίλλουν, με πολλούς χρήστες να χειροκρότησαν την πρωτοτυπία και το αντισυμβατικό πνεύμα του ζευγαριού, τονίζοντας ότι έδωσαν έναν πιο προσωπικό τόνο στον γάμο τους.

«Επιτέλους κάτι διαφορετικό!», έγραφε ένα σχόλιο, ενώ ένα άλλο αναρωτιόταν, «Γιατί να μην το σκέφτηκα εγώ αυτό;».

Παρόλα αυτά, υπήρξαν και εκείνοι που έμειναν προσκολλημένοι στην παράδοση, εκφράζοντας την απορία τους για την ασυνήθιστη επιλογή.

Δείτε παρακάτω το βίντεο: