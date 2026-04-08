Πανεύκολη συνταγή για τα πιο αφράτα και μοσχομυριστά πασχαλινά τσουρέκια με ελάχιστα υλικά

Το πασχαλινό τσουρέκι αποτελεί τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή του εορταστικού τραπεζιού, όμως η παρασκευή του δεν χρειάζεται να είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Υπάρχει μια συνταγή που απαιτεί ελάχιστα υλικά και καθόλου κόπο, ιδανική για όσους θέλουν το σπίτι τους να μοσχομυρίσει χωρίς να περάσουν μια ολόκληρη μέρα στην κουζίνα.

Το μυστικό για να γίνουν τα τσουρέκια αφράτα κρύβεται στη θερμοκρασία των υλικών και στην υπομονή στο φούσκωμα.

Τα υλικά που θα χρειαστείτε

1 κιλό αλεύρι για τσουρέκι

αλεύρι για τσουρέκι 200 γρ. βούτυρο γάλακτος (λιωμένο)

βούτυρο γάλακτος (λιωμένο) 250 γρ. γάλα χλιαρό

γάλα χλιαρό 300 γρ. ζάχαρη

ζάχαρη 4 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου

σε θερμοκρασία δωματίου 2 φακελάκια ξηρή μαγιά

ξηρή μαγιά 1 κ.γ. μαχλέπι & 1/2 κ.γ. κακουλέ

Εκτέλεση

Διαλύετε τη μαγιά στο χλιαρό γάλα με μια κουταλιά ζάχαρη και αφήνετε για 10 λεπτά να ενεργοποιηθεί. Σε μια λεκάνη χτυπάτε τα αυγά με τη ζάχαρη και προσθέτετε τα μυρωδικά. Ρίχνετε το μείγμα της μαγιάς και σιγά-σιγά το αλεύρι. Στο τέλος, ρίχνετε το λιωμένο βούτυρο και ζυμώνετε ελαφρά μέχρι η ζύμη να το απορροφήσει και να γίνει ελαστική. Σκεπάζετε τη ζύμη και την αφήνετε σε ζεστό μέρος για περίπου 2 ώρες μέχρι να διπλασιαστεί. Πλάθετε σε πλεξούδες, αφήνετε να φουσκώσουν ξανά για 30 λεπτά στο ταψί, αλείφετε με κρόκο αυγού και ψήνετε στους 170 βαθμούς για περίπου 25-30 λεπτά μέχρι να πάρουν χρώμα.

Καλή σας απόλαυση!