Στο «σφυρί» το αυθεντικό αντίγραφο της λίστας του Σίντλερ

Μία από τις μόλις τέσσερις σωζόμενες εκδόσεις της Λίστας του Σίντλερ πωλείται για 1,8 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν 80 χρόνια αφότου αυτή συντάχθηκε σώζοντας τις ζωές 1.098 Εβραίων.

Το σπάνιο ιστορικό κειμήλιο πωλείται μέσω της εταιρείας συλλεκτικών αντικειμένων Moments in Time, με πωλητή έναν συλλέκτη που έλαβε τη λίστα από την οικογένεια του Γιτζάκ Στερν, λογιστή και άμεσου συνεργάτη του Σίντλερ.

Στα προηγούμενα χρόνια, η λίστα του Σίντλερ έχει βγει ξανά προς πώληση, με την τιμή να ξεπερνά τα δύο εκατομμύρια δολάρια.

A copy of Schindler’s list is available for sale for $1.8 million via the autograph company Moments In Time.



This version of the list is 14 pages long and dated April 1945.



The list comes from the family of Itzhak Stern, Oskar Schindler’s accountant and right hand man.



