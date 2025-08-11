Σοφία Σεϊρλή: Σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο από τον τραγικό θάνατο της ηθοποιού – “Έσβησε” στα κύματα των Φούρνων

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο καλλιτεχνικός κόσμος από τον τραγικό θάνατο της ηθοποιού και σεναριογράφου Σοφίας Σεϊρλή, που πνίγηκε στους Φούρνους Κορσεών, στο βορειοανατολικό Αιγαίο, όπου παραθέριζε.

Η 77χρονη ηθοποιός και σεναριογράφος, σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να διανύσει μεγάλη απόσταση, κολυμπώντας σε βαθιά νερά, ωστόσο κατά τη διάρκεια της διαδρομής παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα και δεν κατάφερε να επιστρέψει στην ακτή.

Η φίλη της, που την περίμενε, ανησύχησε όταν κατάλαβε ότι αργούσε και ειδοποίησε αμέσως τις αρχές. Δυστυχώς, η επιχείρηση εντοπισμού επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους.

Τραγική ειρωνεία είναι ότι στους Φούρνους Κορσεών είχε πνιγεί πριν από δύο χρόνια ο 11χρονος γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη.

Σοφία Σεϊρλή: Σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο

Τη δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε η ξαδέλφη της αλλά και ο ηθοποιός – σκηνοθέτης και φίλος της Νίκος Χατζόπουλος, ο οποίος σε ανάρτησή του στο Facebook έγραψε:

«Αντίο, Σοφάκι… Σε πήρε το κύμα…Σαν αποχαιρετισμό, σου αφήνω μια φευγαλέα στιγμή από έναν από τους πολλούς διαλόγους σου με τη Μέλπω Αξιώτη, που τόσο αγαπούσες και σ’ αγαπούσε…».

Με το που έγινε γνωστή η θλιβερή είδηση, φίλοι και συνεργάτες της από τον καλλιτεχνικό χώρο έσπευσαν να εκφράσουν την οδύνη τους.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στα social media: «Σοφάκι μου, υπέροχο πλάσμα αγαπημένο, ταλαντούχο, δραστήριο, τι πλήγμα ήταν αυτό! Το χιούμορ και το χαμόγελό σου, το θείο παίξιμο στους ρόλους σου… Καλή μου φίλη, φεύγεις πρόωρα κι άδικα».

«Και εκεί στα γυρισματα του καιρού μου- σε μπασαμε στο σπίτι μας, μας εμπασες στην καρδιά σου, μας εμαθες πώς κατορθώνεται το ακατόρθωτο, μ´αυτά τα μάτια της εφηβης. Σ´αφηνουμε και μεις να φτάσεις στο νησι. Με μιά απλωτή… Αντίο Σοφία» έγραψε σε ανάρτησή της η Ευαγγελία Μουμούρη.

Από την πλευρά της, η σκηνοθέτρια Ελένη Γκασούκα, συντετριμμένη, έγραψε: «Θα τρελαθώ! Πάει η Σοφία μου, πάει το κορίτσι μου».

To Θέατρο Πορεία, με το οποίο συνεργάστηκε τα τελευταία χρόνια, προέβη στην ακόλουθη ανάρτηση:

«Η αγαπημένη μας Σοφία δεν είναι πια μαζί μας. Ολα όσα ζήσαμε μαζί θα μείνουν χαραγμένα στην μνήμη και στην ψυχή μας , μαζί με τους ρόλους που τόσο υπέροχα ερμήνευσε σε εμβληματικές μας παραστάσεις όπως η Μεγάλη Χίμαιρα, το Έγκλημα και τιμωρία. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο γνωστός σκηνοθέτης, Δημήτρης Τάρλοου, με μια φωτογραφία από την παρουσία της στο έργο “Έγκλημα και Τιμωρία”.

Η Σοφία Σεϊρλή είχε χαράξει μια πολυετή πορεία στην τηλεόραση και το θέατρο, με το κοινό να τη θυμάται ως Μοναχή Αυξεντία στη σειρά «Μαύρο Ρόδο» του Mega, αλλά και ως Μάρω Λυκογιάννη στις «Άγριες Μέλισσες». Επίσης, είχε λάβει μέρος σε πλήθος θεατρικών και τηλεοπτικών έργων.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο «Mega Καλημέρα», η ηθοποιός και σεναριογράφος είχε μιλήσει με ειλικρίνεια για τις δύσκολες στιγμές που βίωσε από την απώλεια των δικών της ανθρώπων.

Είχε χάσει τη μητέρα της όταν ήταν 34 ετών, τον πατέρα της 10 χρόνια αργότερα και στη συνέχεια την αδελφή της, με τις απώλειες αυτές όπως είχε πει τότε να την έχουν σημαδέψει βαθιά.

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1947 και αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου το 1975.

Κατά τη διάρκεια της μακράς υποκριτικής της διαδρομής συνεργάστηκε με πλήθος θεατρικών σκηνών της Ελλάδας και της Κύπρου, όπως το Εθνικό Θέατρο, το Ελεύθερο Θέατρο, η Ελεύθερη Σκηνή, ο Θ.Ο.Κ, το Κ.Θ.Β.Ε, Θέατρο Τέχνης, το θέατρο Αμόρε κ.α.

Το ρεπερτόριο της στο θέατρο ήταν ευρύ και εκτεινόταν από κλασικά μέχρι σύγχρονα έργα σπουδαίων ξένων και Ελλήνων συγγραφέων όπως οι Σαίξπηρ, Γκολντόνι, Μολιέρος, Τσέχωφ, Γκόρκι, Στρίντμπεργκ, Βέντεκιντ, Ντε Φίλιππο, Μάρκαρης, Χατζής, Αξιώτης, Ρίτσος κ.α ενώ δούλεψε με αξιόλογους σκηνοθέτες μεταξύ των οποίων οι Παντελής Βούλγαρης, Γιάννης Κακλέας, Μιχαήλ Μαρμαρινός, Βασίλης Παπαβασιλείου, Νίκος Μαστοράκης, Νίκος Χατζόπουλος, Δημήτρης Τάρλοου και Γιάννης Χουβαρδάς.

Έντονη ήταν και η τηλεοπτική παρουσία της, μέσα από τη συμμετοχή της σε δημοφιλείς σειρές όπως οι «Άγριες Μέλισσες», «Άμυνα Ζώνης», «Μαύρο Ρόδο», «Ανατομία ενός εγκλήματος», «Αστροφεγγιά», «Η εξαφάνιση του Τζων Αυλακιώτη» κ.α.

Επιπλέον, έγραψε σενάρια για την τηλεόραση και δίδαξε υποκριτική στο θεατρικό τμήμα του Πανεπιστημίου Πάτρας και σε δραματικές σχολές.

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή είχε εξομολογηθεί: «Πλησίασα να κάνω οικογένεια, την πρώτη φορά ήμουν πολύ μικρή, δεν το ήθελα, άλλα και τις άλλες δυο δεν έγινε, αλλά δεν το μετάνιωσα καθόλου. Αυτό που μου λείπει, ιδίως τα τελευταία χρονιά, είναι να έχεις ένα σύντροφο, με τον οποίο να μπορείς να κάνεις διακοπές η να είστε μαζί στο σπίτι».

Για τη σχέση της με τον διάσημο Γάλλο ηθοποιό Μισέλ Πικολί είχε εξομολογηθεί: «Είπα “όχι” στον Πικολί που τότε ήταν μέγας σταρ και σε μία ζωή στο Παρίσι για να μείνω στην Ελλάδα, γιατί προφανώς φοβήθηκα».