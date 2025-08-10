Πέθανε η ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή – Πνίγηκε στους Φούρνους Κορσεών

Τραγικό θάνατο βρήκε η ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή καθώς πνίγηκε στην παραλία Πλάκα των Φούρνων Κορσεών δύο χρόνια μετά τον χαμό του 11χρονου Χρήστου Σταμούλη στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες η ηθοποιός παρασύρθηκε από τα θαλάσσια ρεύματα ενώ κολυμπούσε στα ανοικτά και η φίλη της ανησύχησε όταν εκείνη δεν επέστρεψε και ζήτησε βοήθεια από τους ντόπιους.

Το χρονικό και η τραγική ειρωνεία

Η 77χρονη ηθοποιός και σεναριογράφος Σοφία Σεϊρλή που παραθέριζε στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου έχασε τη ζωή της από πνιγμό, καθώς επιχείρησε να διασχίσει μία μεγάλη θαλάσσια απόσταση. Ο 11χρονος Χρήστος Σταμούλης, γιος του ηθοποιού Οδυσσέα Σταμούλη, είχε πνιγεί στο μικρό νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Αποτελεί εξαιρετικά τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι και οι δύο πνιγμοί, της ηθοποιού και σεναριογράφου Σοφίας Σειρλή σήμερα και πριν από δύο χρόνια το 2023, του Χρήστου Σταμούλη στην παραλία Πλάκα δίπλα στο λιμάνι έγιναν την ίδια ακριβώς μέρα, την 10η Αυγούστου. Και σαν να μην έφτανε η τραγική σύμπτωση της ημερομηνίας υπάρχει άλλη μία σύμπτωση, καθώς και το παιδί που χάθηκε το 2023 και γυναίκα που χάθηκε σήμερα ανήκαν στην μεγάλη καλλιτεχνική οικογένεια των Ελλήνων ηθοποιών.

Ο μικρός Χρήστος είχε βρεθεί το απόγευμα της 10ης Αυγούστου λίγες ώρες πριν ξεκινήσει το πανηγύρι της Θύμαινας, το οποίο ακυρώθηκε σε ένδειξη πένθου. Το σώμα του φαινόταν μπλεγμένο με κάποια δίχτυα στον βυθό της θάλασσας, ωστόσο το παιδί πνίγηκε το μεσημέρι και αργότερα το κορμάκι του παρασύρθηκε από τα κύματα και μπλέχτηκε στα δίχτυα και στα σχοινιά ενός Ρενέ Τζόυ. Η πιθανότερη εκδοχή ήταν να είχε πέσει στο νερό και να έκανε μακροβούτια έχοντας προηγουμένως φάει, οπότε πιθανώς υπέστη αναρρόφηση.

Ποια ήταν η Σοφία Σεϊρλή

Η Σοφία Σεϊρλή είχε γεννηθεί στην Αλεξάνδρεια την 1η Δεκεμβρίου 1947.

Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, στη συνέχεια συνεργάστηκε με γνωστούς σκηνοθέτες σε διάφορες θεατρικές σκηνές σε Ελλάδα και Κύπρο, αλλά συμμετείχε και σε ανεξάρτητους θιάσους.

Διακρίθηκε στο θέατρο, ιδιαίτερα σε μονολόγους, καθώς επίσης στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, παίρνοντας μέρος σε αρκετά σίριαλ.

Ερμήνευσε πολλούς ρόλους της κλασικής και σύγχρονης θεματολογίας, όπως και έργων της ελληνικής λογοτεχνίας.

Ήταν καθηγήτρια υποκριτικής και σεναρίου.