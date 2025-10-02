Ρόμπι Γουίλιαμς: Χαμός στο Καλλιμάρμαρο με χιλιάδες θεατές

Με χιλιάδες θεατές στις κερκίδες, ο Ρόμπι Γουίλιαμς ανέβηκε στη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου φορώντας κόκκινο μπλουζάκι και παντελόνι, ξεσηκώνοντας το κοινό.

Από νωρίς το απόγευμα οι ουρές έξω από το στάδιο έφταναν μέχρι την Αρδηττού, με το κοινό να περιμένει ανυπόμονα τον Βρετανό σταρ.

Φωτογραφίες από την συναυλία

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

Η πρόβα του Ρόμπι Γουίλιαμς πριν τη συναυλία

Μία ευχάριστη έκπληξη δέχθηκαν όσοι μένουν στο κέντρο της Αθήνας, καθώς άκουσαν τον Βρετανό τραγουδιστή να κάνει την πρόβα του από το σπίτι τους.

Μία κοπέλα κατέγραψε και δημοσίευσε στο TikTok την ώρα που ο Ρόμπι Γουίλιαμς έκανε πρόβα το “Feel”.

Στο πλάνο δεν φαίνεται το Καλλιμάρμαρο αλλά η γειτονιά της κοπέλας, με τον τραγουδιστή να γεμίζει την ατμόσφαιρα με την φωνή του.

«Oταν ακούς τον Ρόμπι Γουίλιαμς να κάνει πρόβα για την αποψινή συναυλία του, κυριολεκτικά έξω από το σπίτι μου», σχολίασε.

Λόγω της συναυλίας, το μετρό στις γραμμές 2 και 3 θα λειτουργεί παρατεταμένα έως τις 02:00.